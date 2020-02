Erstes Grand-Slam-Finale, erster Titel: Sofia Kenin überrascht auch im Finale

Grand Slam

+ © AFP / SAEED KHAN Sofia Kenin küsst die Australian-Open-Trophäe. © AFP / SAEED KHAN

Sofia Kenin hat in ihrem ersten Grand-Slam-Finale überhaupt gleich den Titel bei den Australian Open geholt. Die Senkrechtstarterin bezwang Garbine Muguruza.

Sofia Kenin hat die Australian Open gewonnen.

hat die gewonnen. Die US-Amerikanerin besiegte Garbine Muguruza aus Spanien.

aus Spanien. Kenin spielte ihr erstes Grand-Slam-Finale überhaupt.

Melbourne - Die steil verlaufende Karriere von Sofia Kenin hat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. In ihrem ersten Grand-Slam-Finale überhaupt gewann die 21-Jährige gleich den Titel bei den Australian Open. Die US-Amerikanerin setzte sich in Melbourne gegen die fünf Jahre ältere Garbine Muguruza aus Spanien 4:6, 6:2, 6:2 durch. Kenin ist die jüngste Australian-Open-Gewinnerin seit Maria Scharapowa vor zwölf Jahren. Die Russin war damals 20 Jahre alt.

Australian Open: Kenin klettert nach Sieg in Weltrangliste

Nach 2:03 Stunden unterlief Muguruza, die bereits zwei Mal bei einem Grand Slam* triumphierte, beim zweiten Matchball ihrer Gegnerin ein Doppelfehler, ihr achter insgesamt. Kenin schlug in der Rod-Laver-Arena* die Hände vors Gesicht. Für den vierten Turniersieg ihrer Karriere erhält sie ein Preisgeld von 4,12 Millionen Australischen Dollar, umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro. Außerdem wird sie in der Weltrangliste von Rang 15 auf Rang sieben und damit erstmals in die Top 10 klettern. Vor rund vier Jahren war sie noch die Nummer 620 im WTA-Ranking gewesen, ehe ihr rasanter Aufstieg begann.

In einem selten hochklassigen Endspiel, das bisweilen einem Abnutzungskampf glich, war Kenin am Ende deutlich mutiger und beging deutlich weniger Fehler als die 26 Jahre alte Muguruza: Die Spanierin war bis Mitte des zweiten Satzes die etwas aktivere Spielerin, danach schlichen sich bei ihr mehr und mehr Ungenauigkeiten ein. Zum 1:3 und zum 2:6 verlor sie jeweils ihren Aufschlag. Ihr unterliefen insgesamt 45 unerzwungene Fehler, Kenin nur 23.

Australian Open: Kenin breakt durch Doppelfehler

Bezeichnend für das Match war das fünfte Spiel im dritten Satz, als Kenin durch eine Reihe von Fehlern ihrer Gegnerin noch einmal drei Breakbälle ermöglichte: Alle drei wehrte sie mit präzisen Grundschlägen ab, nachdem sie sich Muguruza zuvor mit platzierten Bällen zurechtgelegt hatte. Im folgenden Spiel schenkte die Spanierin Kenin dann ebenfalls mit einem Doppelfehler das entscheidende Break.

Kenin war in Australien lange unter dem Radar geflogen, dabei hatte sie ein gutes Jahr 2019 mit Turniersiegen in Hobart, Mallorca und Guangzhou hinter sich. Dabei hatte sie auch in Melbourne für Aufmerksamkeit gesorgt, als ihr im Achtelfinale ein Dreisatzsieg gegen Tennis-Wunderkind Cori Gauff (USA) gelang. Im Halbfinale dann besiegte sie zum Entsetzen der Australier die Weltranglistenerste und Lokalmatadorin Ashleigh Barty.

Australian Open: Muguruza kämpft sich zurück

Muguruza wäre die erste ungesetzte Siegerin in Melbourne seit Serena Williams (USA) vor 13 Jahren gewesen. Im September 2017 war sie vorübergehend die Nummer eins der Welt, kurz zuvor hatte sie nach den French Open 2016 in Wimbledon gewonnen. Danach aber rutschte sie in eine Krise, am Jahresende 2019 lag sie in der Weltrangliste nur noch auf Rang 36, für Melbourne war sie daher nicht gesetzt. In der kommenden Woche wird die Spanierin immerhin auf Rang 16 klettern.

Als Außenseiterin ging Muguruza aber nicht ins Endspiel. Auf dem Weg dorthin hatte sie in Jelina Switolina (Ukraine), Kiki Bertens (Niederlande) und zuletzt im Halbfinale Simona Halep (Rumänien) die Nummern fünf, zehn und vier der bisherigen Weltrangliste besiegt. Im Finale allerdings konnte sie nicht mehr zulegen.

dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks