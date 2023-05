Auftakt in Miami: Silberpfeile vorn - Hülkenberg-Crash

Formel 1

+ © Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa George Russell fuhr mit seinem Mercedes beim ersten Training in Miami auf Platz eins. © Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Die Silberpfeile haben sich zum Trainingsauftakt beim Formel-1-Spektakel in Miami zurückgemeldet. Kurz vor Schluss fuhr George Russell im Mercedes auf den ersten Platz.

Miami - Seine hochdekorierter Teamkollege Lewis Hamilton musste sich mit dem zweiten Rang begnügen. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister war 0,212 Sekunden langsamer als Russell, der wegen Problemen mit der Lenkstange in der einstündigen Einheit auch länger hatte pausieren müssen.

Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari, erst auf Platz vier folgte Titelverteidiger, WM-Spitzenreiter und Miami-Vorjahressieger Max Verstappen im Red Bull. Der 25 Jahre alte Niederländer absolvierte allerdings auch keinen Versuch auf den schnelleren weichen Reifen. Teamkollege Sergio Pérez, siegreich zuletzt in Baku, kam im zweiten Red Bull nicht über den elften Rang hinaus. Im WM-Klassement liegt der 33 Jahre alte Mexikaner sechs Punkte hinter Verstappen.

Vorzeitiges Aus für Hülkenberg

Für den einzigen deutschen Stammpiloten endete die erste von drei Übungseinheiten am Grand-Prix-Wochenende in Florida schon nach einer guten halben Stunde. Nico Hülkenberg verlor die Kontrolle über seinen Haas-Rennwagen, er drehte sich und krachte in die Streckenmauer. Er lag zu dem Zeitpunkt sogar auf dem zweiten Platz hinter Verstappen. Verletzt wurde Hülkenberg nicht, er verließ seinen Wagen ohne Probleme. Am Ende wurde er auf Rang neun geführt. dpa