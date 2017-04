Nadal stürmt ins Finale von Monte Carlo

Spanisches Duell gegen Ramos-Vinolas

+ © AFP Finale erreicht: Rafael Nadal bezwingt in Monte Carlo den Belgier David Goffin. © AFP

Monte Carlo - Rafael Nadal steht einmal mehr im Finale des ATP-Masters von Monte Carlo. Dabei hat der Spanier aber auch den Schiedsrichter auf seiner Seite.

Tennis-Star Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) greift beim ATP-Masters in Monte Carlo nach seinem zehnten Titel im Fürstentum. Im Halbfinale besiegte der Australian-Open-Finalist den Belgier David Goffin (Nr. 10) mit 6:3, 6:1. Im Endspiel trifft Nadal auf seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas (Nr. 15), der in der Vorschlussrunde den an Nummer elf gesetzten Franzosen Lucas Pouille 6:3, 5:7, 6:1 bezwungen hatte.

"Es ist schwer zu glauben, dass ich hier wieder im Finale stehe. Das sind unglaubliche Neuigkeiten für mich", sagte Nadal: "Ich weiß, dass ich bestmöglich auftreten muss, um Chancen auf einen weiteren Titel zu haben. Das ist, was ich will."

Goffin hadert mit Schiri-Entscheidung

Goffin, der zuvor den langjährigen Branchenprimus Novak Djokovic (Serbien/Nr. 2) ausgeschaltet hatte, ließ sich im Duell mit Nadal von einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung beim Stand von 3:2 im ersten Satz aus seiner Sicht vollkommen aus dem Konzept bringen - in der Folge gewann der 26-Jährige nur noch ein Spiel. Bei Vorteil Goffin sah der Schiedsrichter einen vermeintlich zu langen Ball von Nadal im Feld, was das 4:2 für den Belgier verhinderte.

Nach dem Vorfall hatte Nadal, der auch beim nächsten Grand-Slam-Turnier in Paris (French Open/ab 28. Mai) nach "La Decima" greift, besonders im zweiten Durchgang keine Mühe mehr. Den Unmut der Zuschauer hatte Nadal nach der Szene jedoch auf seiner Seite, manche bedachten ihn mit Bufrufen und Pfiffen.

+ Muss sich geschlagen geben: David Goffin unterliegt Rafael Nadal in zwei Sätzen. © AFP

Nadal: „Macht mich traurig“

"Das macht mich traurig, besonders an einem Ort, an dem ich so viele Erfolge gefeiert habe. Aber das passiert manchmal." Ferner erachtet Nadal die Kritik als unverhältnismäßig: "Wenn der Schiedsrichter den Ball gut gibt, was soll ich dann sagen? Dass der Ball im Aus ist? Deswegen gibt es einen Schiedsrichter."

Nadal hatte im Achtelfinale die deutsche Nummer eins Alexander Zverev aus dem Turnier geworfen. Auch Zverevs älterer Bruder Mischa, Altmeister Tommy Haas (alle Hamburg), Jan-Lennard Struff (Warstein) und Florian Mayer (Bayreuth) waren vorzeitig gescheitert.

sid