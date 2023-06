Alonso: Niveau des spanischen Journalismus ist „niedrig“

Formel 1

Fernando Alonso aus Spanien vom Team Aston-Martin kritisierte in Österreich die spanischen Medien.

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Medien in seinem Heimatland für Spekulationen über angebliche zwischenmenschliche Probleme mit seinem Landsmann Carlos Sainz scharf kritisiert.

Spielberg - „Wir müssen leider feststellen, dass das Niveau des Journalismus in Spanien insgesamt niedrig ist. Das ist der Stand der Dinge“, sagte der 41-Jährige vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg: „Wir sind leider nicht oft in Spanien und versuchen aus vielen Gründen, unser Land zu meiden.“

Spanische Medien hatten berichtet, dass es Spannungen zwischen den beiden Piloten gebe, beide stritten das vor dem Rennen am Sonntag in der Steiermark energisch ab. „Wir kennen uns schon sehr, sehr lange“, sagte Alonso vom Aston-Martin-Rennstall: „Wir sind innerhalb und außerhalb der Rennstrecke gute Freunde.“ Es gebe „viele dumme Dinge“ im Umlauf, ergänzte der Routinier. Nur weil sie auf der Piste gegeneinander fahren, sei das kein Grund, eine Feindschaft herbeizureden. Aber: „In Spanien sind wir so“, sagte Alonso.

„Es lohnt sich nicht einmal, dieser Sache meine Aufmerksamkeit zu schenken oder es zu kommentieren, denn es bedeutet, Leuten Bedeutung oder Aufmerksamkeit zu geben, die einfach nur etwas Negatives wollen“, sagte der 28 Jahre alte Sainz von Ferrari. dpa