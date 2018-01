Zverev siegt - Marterer sorgt für Überraschung

Australian Open

+ © AFP Alexander Zverev setzte sich in vier Sätzen durch. © AFP

Im deutschen Tennis-Duell zwischen Alexander Zverev und Peter Gojowczyk hat sich der Favorit am Ende durchgesetzt. In vier Sätzen konnte Zverev seinen Landsmann niederringen.

Melbourne - Der Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev hat das deutsche Tennis-Duell mit Peter Gojowczyk für sich entschieden und die dritte Runde der Australian Open erreicht. Der 20 Jahre alte Hamburger setzte sich am Donnerstag in Melbourne gegen den acht Jahre älteren Münchner mit 6:1, 6:3, 4:6, 6:3 durch. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale bekommt es Zverev am Samstag mit dem Südkoreaner Chung Hyeon zu tun. Chung hatte zum Auftakt von der Aufgabe von Alexander Zverevs älterem Bruder Mischa profitiert und in der zweiten Runde den Russen Daniil Medwedew geschlagen.

Der deutsche Nachwuchsprofi Maximilian Marterer hat derweil für eine weitere Überraschung gesorgt und die dritte Runde erreicht. Der 22 Jahre alte Nürnberger rang am Donnerstag in einem Linkshänder-Duell den Spanier Fernando Verdasco in 3:27 Stunden mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 nieder. Marterer steht zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Tennisturnier in der dritten Runde. In Melbourne trifft er am Samstag auf Tennys Sandgren aus den USA, der den früheren Australien-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz bezwang.

