Video: DEL-Trainer droht Reporter nach Playoff-Aus Prügel an

"Eine dumme Frage, und ich schlage dich K.o.“

Nach dem bitteren Viertelfinal-K.o. der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lagen bei Trainer Sean Simpson die Nerven blank. Im Gespräch mit einem Reporter des SWR vergriff sich der Kanadier deutlich im Ton, er drohte dem Journalisten vor laufender Kamera sogar Prügel an.

"Eine dumme Frage, und ich schlage dich K.o., dann liegst du am Boden. Okay? Respekt!", sagte der Kanadier mit ernster Miene in seiner Muttersprache Englisch an den Fragesteller gerichtet. Der SWR veröffentlichte das einminütige Interview am Mittwoch mitsamt der brisanten Sätze auf seiner Internetseite. Laut SWR hatte der Reporter das Interview mit den Worten eingeleitet: "Hallo Herr Simpson, darf ich Ihnen für die ARD einige Fragen stellen?"

Inzwischen hat sich Simpson für seine Aussagen entschuldigt. Weitere Infos lesen Sie bei mannheim24.de.

Offenbar hatte der Adler-Coach nicht geglaubt, dass die Kamera das Gespräch bereits aufzeichnet, denn danach sprach er deutlich entspannter und in deutsch über das 1:2 nach Verlängerung gegen DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin im siebten und entscheidenden Viertelfinal-Duell (Playoffs der DEL 2017: Termine, Regeln, Spielplan und Ergebnisse). "Kein Vorwurf an unsere Mannschaft, sie hat den Spielplan verfolgt. Wir haben überragend gespielt", sagte Simpson.

