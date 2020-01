A46: Unfälle sorgen für lange Staus

Sonnborner Kreuz

WUPPERTAL/DÜSSELDORF Zunächst waren mehrere Fahrzeuge in einen Unfall zwischen Hilden und Erkrath verwickelt, dann krachte es am Sonnborner Kreuz.

Mehrere Unfälle auf der A46 in Richtung Düsseldorf sorgen am Dienstagmorgen für starke Verkehrsbehinderungen. Zunächst waren mehrere Fahrzeuge in einen Unfall zwischen Hilden und Erkrath verwickelt. Zwischenzeitlich war dort nur eine Spur frei; mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Teilweise staute sich der Verkehr auf 10 Kilometer. In der Folge kam es auch im Sonnborner Kreuz zu einem Unfall. Auch hier staute sich der Verkehr.

Ebenfalls auf der A46, gegen 8.30 Uhr, prallten im Universitätstunnel in Düsseldorf-Wersten in Richtung Neuss zwei Lkw und ein Auto aufeinander. Der Unfall soll sich, wie die Polizei berichtet, am Stauende ereignet haben. Eine Fahrerin ist schwer verletzt und in ihrem Auto eingeklemmt worden. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit. Der Universitätstunnel in Richtung Neuss ist komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Universität/Eller und Wersten abgeleitet. gf

