Zwei Festnahmen nach Raub in Barmen

Kriminalität

WUPPERTAL Zwei Täter überfielen in der Nacht auf Montag gegen 2.30 Uhr einen Mann an der Straße Fischertal in Barmen.

Die beiden Männer verfolgten den 33-Jährigen und forderten Geld. Als er nach seinem Portemonnaie suchte, schlugen die Täter plötzlich mit einem Schlagstock zu. Das Opfer reichte den beiden Räubern einen Geldschein; damit flüchtete das Duo. Die eingesetzten Polizisten konnten im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige (18 und 21 Jahre; beide polizeibekannt) festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. red