23 Züge: Hier können Jecken Karneval feiern

Närrische Umzüge

BERGISCHES LAND/RHEINLAND Von Samstag bis Montag sind viele Städte ganz in der Hand der närrischen Umzüge: Wo, wann und wie, zeigt unsere Übersicht.

Der Höhepunkt der Session steht kurz bevor. Nach dem Straßenkarneval, der vor allem am morgigen Donnerstag die Feierlichkeiten prägt, starten ab Samstag große Umzüge in der Region. Leichlingen, Langenfeld, Mettmann und Radevormwald machen den Anfang, bevor am Sonntag unter anderem der Wuppertaler Zug, Veedelszüge in Köln und das Düsseldorfer Kö-Treiben auf dem Programm stehen. Am Rosenmontag können gleich neun schöne Züge in der Region besucht werden. Die Auflistung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zeigt: Die Region ist jecker, als viele denken.

Für alle Züge gilt: Die Sicherheitsvorkehrungen sind schärfer als in den Vorjahren. Alle Polizei- und Ordnungsbehörden betonen aber, dass es keine konkreten Bedrohungen gibt. Viele Städte setzen auf Absperrungen und zusätzliche Polizeipräsenz (" Kasten), uniformiert und zivil. Das gilt nicht nur für die Sicherheitslage in Bezug auf Terror. Vor allem in den Großstädten wird ein Großaufgebot von Polizisten gegen Randalierer und mögliche Sexualstraftäter vorgehen. Auf die Veranstalter kommen teils höhere Kosten zu, weil sie zusätzliches Sicherheitspersonal beschäftigen müssen.

Einige Verhaltensregeln machen es Polizei und Festbesuchern einfacher. Ganz klar verboten sind sogenannte Anscheinswaffen, die echten Waffen ähneln. Das kann ein Bußgeld von bis zu 10 000 Euro nach sich ziehen. Wer im Fachhandel eingekauft hat, ist aber auf der sicheren Seite: Das Spielzeug sollte CE-zertifiziert sein. Erlaubt sind auch behördenähnliche Verkleidungen, verboten ist dagegen das Tragen von Hoheitsemblemen.