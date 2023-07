Zoo erhält besondere Schnecke

Wuppertal. Eine besondere Schneckenart wird hinter den Kulissen des Grünen Zoos gehalten: die Moorea-Baumschnecke. Die Art wird in der Roten Liste der IUCN als „in der Natur ausgestorben“ geführt. 496 Tiere kamen Ende Mai aus dem Zoo Schwerin nach Wuppertal. Die ursprünglich in Französisch-Polynesien auf der Pazifik-Insel Moorea heimische Baumschneckenart wurde in ihrem natürlichen Lebensraum durch von Menschen eingeführte Raubschnecken ausgerottet. Nur wenige Exemplare konnten in menschlicher Obhut überleben.