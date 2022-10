Taxigewerbe: Viele Verstöße beim Lohn

Wuppertal. Bei verdachtsunabhängigen Kontrollen im Taxi- und Mietwagengewerbe in Düsseldorf und Wuppertal hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf zahlreiche Verstöße festgestellt.

55 Zöllner der FKS-Standorte Düsseldorf und Wuppertal befragten insgesamt 115 Mitarbeiter von 102 Betrieben an verschiedenen Haltepunkten. Zudem prüften sie Geschäftsunterlagen, um die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und II sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern zu kontrollieren.

Bei den Kontrollen in Wuppertal ergab sich in 13 Fällen der Verdacht auf Verstöße gegen den Mindestlohn, in drei Fällen auf die Vorenthaltung von Beiträgen sowie in drei Fällen auf Leistungsmissbrauch. Teilweise konnten keine Schichtzettel vorgelegt werden. Da vielfach Bruttostundenlöhne unterhalb des Mindestlohnes angegeben wurden, beziehungsweise genannte Arbeitszeiten nicht plausibel waren, fordert die FKS nun in größerer Zahl Geschäftsunterlagen an, deren Auswertung noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde, wie das Hauptzollamt Düsseldorf in einer Mitteilung erklärte.

Der Mindestlohn spielt im Taxigewerbe eine bedeutende Rolle. Das bestätigt auch Nico Höttges von der Taxi-Zentrale Wuppertal. „Der Mindestlohn muss gezahlt werden, aber er muss auch erwirtschaftet werden“, erklärte er auf Anfrage. Im August wurden in Wuppertal die Taxigebühren erhöht. -tö-