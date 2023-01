Zoll findet 10 000 Fälschungen

Wuppertal. Fast 10 000 gefälschte Produkte haben Zöllner bei der Abfertigung zweier Luftfrachtsendungen am Zollamt Düsseldorf Flughafen gefunden. Die Waren kamen aus Hongkong und sollten über eine Wuppertaler Firma in die Ukraine geschickt werden. Beide Sendungen trafen kurz nacheinander Anfang November 2022 in Düsseldorf ein.