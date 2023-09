Zirkusfamilie ist in Wuppertal sesshaft

Der Circus Carissima besucht auch Schulen, Kitas und Seniorenheime.

Von Oliwia Mikolajska

Wuppertal. Späße, Feuershows und Akrobatik – so lässt sich der perfekte Zirkus beschreiben. Er hat in der Regel ein eigenes Zelt, in dem das Programm aufgeführt wird. Die Familie Frank-Lorenz macht das aber seit zehn Jahren anders. Sie bieten als „Circus Carissima“ einen „Circus in den eigenen vier Wänden“ an. Die Akteure passen sich an und treten sowohl öffentlich als auch privat auf. Am Zirkusflair mangelt es deswegen aber nicht. Die Artisten bringen alles mit, was einen Zirkus ausmacht – Musik, Kostüme und Requisiten. Die echte Atmosphäre bleibt somit bestehen, sagt die Familie. Sie bietet alles an: vom Clown über Illusionen bis hin zu Messerwerfshows und Tellerjonglagen.

Jannika und ihr Mann Giovanni haben sich 2007 im Theater kennengelernt. Zusammen sind sie seit rund 15 Jahren. Sie haben drei Jungs, alle im Kindergartenalter. Weil alle einen Kindergartenplatz in Wuppertal haben, haben sie sich dazu entschieden, hier sesshaft zu werden, „da wir nicht mehr so viel reisen können“, sagt Jannika Frank-Lorenz. Ihren Zirkus lässt die Familie trotzdem noch manchmal mit einem Lkw und einem Wohnwagen durch Deutschland fahren.

Im Jahr 2013 hat sie sich darauf spezialisiert, das Programm auch für und in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen aufzuführen. „Nach einer Aufführung kam eine Rollstuhlfahrerin aus dem Seniorenheim von gegenüber auf mich zu und erzählte, wie viele gerne die Aufführungen sehen würden, aber nicht können“, sagt Jannika Frank-Lorenz. Um den Senioren einen Besuch zu ermöglichen, sind viele Voraussetzungen zu erfüllen. Die Senioren brauchen Betreuer, angenehme Sitzmöglichkeiten und die Aufführung darf nicht zu lange dauern. Seitdem passt die Zirkusfamilie ihr Programm an jede Zuschauergruppe an und kann überall auftreten, sowohl drinnen als auch draußen.

Jannika ist 34 Jahre alt und geborene Wuppertalerin. Ihr Mann Giovanni ist 36 Jahre alt und ist sein Leben lang mit dem Zirkus rumgereist. Er ist die achte Generation einer riesigen Zirkusfamilie. „Er schwärmt auch von der Freiheit seiner Kindheit im Zirkus“, erklärt Frank-Lorenz.

Sie vermissen das Reisen

„Nach so vielen Jahren sind wir ein wirklich eingespieltes Team“, so Jannika Frank-Lorenz. Sie tritt als Miss Jannika auf und beeindruckt die Zuschauer mit ihrer Akrobatik. In ihrer Kindheit habe sie Kunstturnen gemacht, aber „das eine oder das andere“ musste sie noch dazulernen. Giovanni ist als Artist und Clown Francesco unterwegs. Mit seiner Zauberei und seinen Späßen begeistert er das Publikum.

Die eigentlichen Stars der Show seien aber die Kinder und der Hund. Diese treten auch ab und zu auf. „Die älteren Menschen freuen sich immer.“ Sie vermissen am Zirkusleben das Reisen. Nach 15 Jahren mit Wohnwagen und Lkw sei es selbst für Jannika eine große Umstellung gewesen. „Im Wohnwagen bekommt man jeden Wetterumschwung mit, man hört den Regen auf dem Dach. In einer Wohnung fehlt so etwas“, sagt Frank-Lorenz. Eine größere Umstellung war es aber für ihren Mann Giovanni. Im Lkw hatte er eine kleine, eigene Werkstatt.

„Er probiert, tüftelt und entwickelt, bis alles funktioniert“, erklärt Frank-Lorenz. „So wird am Zirkus fast alles selber gemacht. Elektronik reparieren, Heizungen warten, Licht- und Ton-Einstellungen, Tiere versorgen, Requisiten gebaut und alles, was etwa beim Wohnwagen-Umbau so anfällt.“ Für ihn sei es schwer gewesen, die Handwerksarbeiten abzugeben – aber bei einer Wohnung im vierten Stock sei es nicht anders möglich.

Die Familie Frank-Lorenz versucht, mehrmals im Jahr ihre restliche Zirkusfamilie zu besuchen. „Obwohl unsere Kinder auch hier in Wuppertal ihren Kindergartenplatz haben und sich sehr gerne mit ihren Freunden und den Cousins aus Wuppertal treffen, freuen sie sich jedes Mal, wenn wir zurück zum Zirkus kommen“, sagt Frank-Lorenz. „Gerade der Älteste fragt noch oft nach unserem Wohnwagen und möchte wieder nach Hause zum Zirkus.“

Weitere Meldungen von Rhein und Wupper