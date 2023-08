YouTuber MontanaBlack reagiert auf die Wuppertaler Schwebebahn

Das sagt der bekannte YouTuber über das Wahrzeichen der Stadt Wuppertal.



Wuppertal. Der bekannte Youtuber MontanaBlack hat nun in einem Video auf ein Video von dem YouTuber Holle reagiert, der das Restaurant „60 Seconds to Napoli“ getestet hat. In dem Video zeigte Holle auch Ausschnitte von der Elberfelder Innenstadt, man erkennt etwa auch die Fassade vom Von der Heydt-Museum oder den Eingang zu den City-Arkaden. Die Schwebebahn schwebt ebenfalls durch einige Szenen.



MontanaBlack sagte in dem rund 20-minütigen Video beim Anblick der Schwebebahn: „Das ist ja cool. Das sah ja richtig cool aus“. Er hielt das Video an: „Das sieht richtig zukunftsmäßig aus. Habe ich noch nie live gesehen, sowas. Eine Schwebebahn - stell‘ dir mal vor, von oben bis unten angesprüht, das würde bestimmt auch richtig geil aussehen. In-game, im RP natürlich“. Also in einem Videospiel, nicht in Echt (RP = RolePlay).

Weiter zeigt er seine Begeisterung darüber, dass die Wuppertaler Schwebebahn über die Terrasse des Restaurants hinweg schwebt. (Red)