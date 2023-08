Wut über Kaufhof-Aus in Wuppertal

Der Kaufhof am Neumarkt in Wuppertal.

Wuppertal. Elsa Rademacher hat über 30 Jahre im Kaufhof am Neumarkt in Wuppertal gearbeitet.

Von Bernhard Romanowski

„Wir fühlen uns wie in einem tiefen Loch“, sagt Elsa Rademacher, während sie auf dem Neumarkt steht und Richtung Galeria Kaufhof blickt. „Die Nachricht, dass Kaufhof aus den Gesprächen aussteigt, hat uns kalt erwischt“, sagt sie und spricht damit auch für ihre Kollegen, die wie sie in dem traditionsreichen Warenhaus arbeiten, das zum Ende des Jahres seine Pforten schließen wird.

Elsa Rademacher könnte es eigentlich egal sein. Am 31. August ist ohnehin ihr letzter Arbeitstag. Dann geht sie in Rente. Aber sie kämpft eben nicht für sich: Sie kämpft für ihre rund 100 Kollegen, hat sich von Anfang an reingehängt, als das Thema Schließung aufkam, hat E-Mails geschrieben – mal fast flehend im Ton, mal auch einfach voller Wut über die Umstände formuliert.

„Der Betriebsrat hat nichts gemacht“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Von der Gewerkschaft Verdi weiß sie nicht viel Gutes zu berichten. „Die haben sich nur auf unsere Aktionen draufgesattelt“, sagt sie im Rückblick auf die Protestveranstaltungen der Belegschaft.

Elsa Rademachers Name dürfte indessen auch Konzernchef Olivier van den Bossche nicht ganz unbekannt sein, wie sie es selber schildert. Ihre E-Mails waren dem Belgier offenbar zu viel, zu drastisch formuliert, und somit eben schlicht lästig. „Sonst hätte er mich als Kontakt ja nicht blockiert“, sagt Rademacher mit einem etwas bitteren Lächeln.

Das Traditionshaus in Elberfeld gehört eben irgendwie auch zu ihr, ist Teil ihrer Lebensgeschichte, ist der Ort, an dem sie ihren zweiten Mann kennenlernte, der auch für Kaufhof arbeitete und mit dem sie nun schon 27 Jahre liiert ist. Nach Deutschland gekommen ist die gebürtige Peruanerin im März 1984. Ihre erste Arbeitsstelle trat sie bei „Heinzegarn“, also im Unternehmen der Gebrüder Heinze in der Heckinghauser Straße, an, wo sie fünf Jahre tätig war. 1989 fing sie als Verkäuferin im Kaufhof an. „Damals waren wir 1300 Mitarbeiter. Es gab auch noch Obst und Gemüse hier zu kaufen“, erinnert sie sich gerne. Heute sei die Galeria immer noch ein Anziehungspunkt über Wuppertal hinaus, sagt sie: „Samstags kommen die Leute aus Solingen und dem ganzen Umland her.“ Jetzt sei das wohl bald alles zu Ende. „Aber man kann Menschen doch nicht einfach wie Abfall behandeln. Es geht hier um Menschen und ihre Würde“, betont sie.

Umso mehr fehlt ihr das Verständnis für einen Schritt, den Konzernchef Van den Bossche vor weniger als einer Woche ankündigte: „Wir bringen beginnend ab sofort deutschlandweit insgesamt rund 3500 neue Kolleginnen und Kollegen an den Start.“ Die Anwerbung sei in allen Filialen angelaufen, damit der Zielwert 3500 bis Dezember erreicht werden kann, wie die Konzernleitung auch der Belegschaft in Wuppertal mitteilte. Für die ersten zu besetzenden über 1000 Stellen sei bereits innerhalb der ersten Woche „eine überwältigende Anzahl von Bewerbungen“ eingegangen. Von besonderer Bedeutung sei das kommende Weihnachtsgeschäft. „In dieser Zeit wollen wir unsere Kundinnen und Kunden ganz besonders begeistern, inspirieren und glücklich machen“, so die Konzernleitung in der Mitteilung. In dem Schreiben wird die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Beschäftigten beschworen, die Kundschaft in den deutschlandweit 91 Filialen beraten zu können sowie die Erfahrung zu wissen, was sich die Kundschaft an den einzelnen Standorten wünsche. „Das kann in dieser Form kein anderes Unternehmen – egal ob online oder stationär.“

Elsa Rademacher hatte eigentlich schon mit der Wuppertaler Geschäftsleitung ausgehandelt, dass sie ab Oktober immer noch einmal die Woche in die Galeria zum Arbeiten kommt. Ihr Mann fürchtet, dass ihr das nicht guttun werde, und rät ihr davon ab. „Du musst endlich loslassen“, zitiert sie ihn. Das kann sie rational nachvollziehen. Aber emotional kann sie den Gedanken noch nicht zulassen, dass es tatsächlich aus sein soll mit der Galeria in Wuppertal.

Schließung

Bis zuletzt, als noch einmal ein Gespräch mit Oberbürgermeister Uwe Schneidewind, den Verantwortlichen von Galeria-Kaufhof-Karstadt (GKK) und den Eigentümern der Immobilie anberaumt war, hoffte die Belegschaft, dass ihr Arbeitsplatz doch noch gerettet wird und es eine Lösung gibt wie etwa in Limburg an der Lahn. Doch vergebens: Die Galeria Kaufhof in Elberfeld wird zum Ende des Jahres schließen, nachdem die Konzernleitung vor rund einer Woche aus den Gesprächen ausgestiegen ist.