Wuppertals letzter Obdachlosenpfarrer

Herbert Scholl kümmerte sich 18 Jahre in der Seelsorge um Menschen am Rand der Gesellschaft.

Von Katharina Rüth

Wuppertal. 18 Jahre lang hat sich Herbert Scholl (65) als Seelsorger um Menschen gekümmert, die nur am Rand der Gesellschaft einen Platz haben: Obdachlose, Drogenabhängige und Prostituierte. Zum 1. September geht er in den Ruhestand. Für seine Klienten empfindet er auch so etwas wie Bewunderung dafür, dass sie ihr schwieriges Leben immer wieder angehen, trotz aller Widrigkeiten.

Sein Weg als Diplom-Theologe und Pastoralreferent führte ihn nach Stationen in der Gemeindearbeit in Bonn und Remscheid ins Gefängnis, in die JVA Ossendorf in Köln. Dort wurde ihm klar, dass ihm die Arbeit mit den Gefangenen - die oft drogenabhängig sind, die Frauen häufig in der Prostitution gearbeitet haben - liegt. „Ich habe gemerkt, dass ich mit den Leuten ganz gut klarkomme, dass ich ein Herz für sie habe.“

Er begleitete in Köln Ordensfrauen, die sich um Obdachlose kümmern, und bewarb sich dann beim Erzbistum darum, eine solche Arbeit machen zu dürfen. „Ich musste ein paar dicke Bretter bohren“, erinnert er sich. Schließlich schuf man eine Stelle, die teils in Scholls Heimatstadt Leverkusen und teils in Wuppertal angesiedelt ist.

Auch in Leverkusen auf der Straße

Seitdem ist er in Wuppertal und Leverkusen auf der Straße und in den Einrichtungen unterwegs, die Anlaufstellen für seine Klienten sind. Er geht auf die Platte, ins Café Cosa, in Obdachloseneinrichtungen und schellt auch bei Rotlichtadressen. Er spricht die Menschen an, ist ansprechbar und wird manchmal von Sozialarbeitern auf Personen hingewiesen, denen ein Gespräch helfen könnte.

Er bietet auch Gruppengespräche an, die Themen reichen von „Kann beten helfen?“ bis „Wut, Mut und Tränen – und welche Rolle sie in meinem Leben spielen“. Auch Gottesdienste gestaltet er, am bekanntesten ist der jährliche Gedenkgottesdienst für Drogentote, er richtet Beerdigungen und Abschiedsfeiern aus.

„Dass manche mit 40, 50 oder 60 noch leben, das ist eine Leistung an sich.“

In Einzelgesprächen hält sich Scholl mit Ratschlägen zurück, sondern versucht, seine Gesprächspartner in ihren Entscheidungen zu stärken. Er regt etwa zu einem anderen Blick an, fragt, was sie einer anderen Person mit diesen Problemen raten würden. „Es ist erstaunlich, dass aus diesem Perspektivenwechsel Ideen entstehen.“ Immer wieder gelinge es den Menschen, „einen kleinen Lichtblick zu finden“.

„Meine Leute leiden unter vielem, unter anderem daran, dass sie nicht besonders geliebt und nicht wertgeschätzt werden, dass man sie nicht braucht“, bringt er es auf den Punkt. Er sieht es als seine Aufgabe an, ihnen zu vermitteln, dass sie doch etwas wert sind und das zu wecken, was in ihnen steckt. „Das ist so eine Art Hebammenprozess.“

Dass diese Menschen, „denen der Gegenwind des Lebens heftig ins Gesicht“ blase, trotz aller Widrigkeiten immer wieder aufstehen und weitermachen, „hat mir doch imponiert“, sagt Scholl. „Dass manche mit 40, 50 oder 60 noch leben, das ist eine Leistung an sich.“

Über die Jahre sei sein Verständnis dafür gewachsen, dass manche ihr Leben nicht anders hinbekommen, als sie es hinbekommen. Ein wenig Mut macht ihm als Gläubigem die Aussicht auf eine neue Chance nach dem irdischen Tod. Und die Botschaft Gottes, dass dieser die Menschen liebt, unabhängig von irgendeiner Leistung. Diese Botschaft versuche er weiterzugeben.

Ob er etwas bewirkt hat? „Man weiß ja nicht, welches Mosaiksteinchen zu etwas beiträgt“, sagt er bescheiden. Neulich sei er einem Mann wieder begegnet, der viele Jahre auf der Straße gelebt hat und nun gepflegt und sehr sortiert wirkte. Andererseits kennt er Menschen, die er schon im Gefängnis kennengelernt hat, deren Lebenssituation sich kaum verändert hat.

Trotzdem höre er, gerade auch bei den vielen Abschieden derzeit, Aussagen wie „Du hast mir immer geholfen“ oder „Du warst für mich da.“ Das gibt ihm das Gefühl, „dass ich nicht so falsch lag.“ Dass sein Berufsweg ihn an einen Platz geführt hat, wo der liebe Gott ihn haben wollte. Nicht zuletzt sei der Kontakt „mit einem bunten Gemisch an Menschen“ auch faszinierend für ihn.

Für seinen Ruhestand hat er keine großen Pläne, nur viele kleine. In Leverkusen wird er ehrenamtlich einige Obdachlose weiter begleiten. Er lernt Englisch und Italienisch. Und er will sich stärker einem Themengebiet widmen, das er erst vor kurzem für sich entdeckt hat: der Natur und dem Umweltschutz.

Einen Nachfolger wird er nicht haben. „Meine Stelle wird nicht besetzt“, bedauert er. Dabei hat er versucht, dafür beim Bistum Überzeugungsarbeit zu leisten. „Das Bistum sucht nicht, sondern man wartet ab, was sich tut.“ Ob sich wieder jemand wie er für diese Arbeit interessiert. Er verweist auf die Personalsituation bei der Kirche, fragt sich aber trotzdem, „ob die Kirche da die richtigen Prioritäten setzt.“ Einige seiner Angebote werden von Ehrenamtlern weitergeführt, den Gedenkgottesdienst für Drogentote wird eine Pfarrerin übernehmen.

Obdachlose

Nach Angaben der Stadt Wuppertal haben die Streetworker von Stadt und Diakonie im Jahr 2022 5650 Kontakte zu Menschen, die sich tagsüber im Freien aufhalten. Etwa 20 bis 30 Personen schlafen auch im Freien. 1778 suchten die Beratungsstellen auf. Die Stadt will im kommenden Jahr in einem Pilotprojekt den Ansatz „Housing First“ für Obdachlose einführen. Dafür sollen Menschen in Wohnungen vermittelt werden und dann weitere Unterstützung erhalten. Bisher wird zunächst versucht, Probleme wie Sucht oder Schulden anzugehen, bevor eine Wohnung vermittelt wird. Das Geld dafür sei im Haushalt 2024 vorgesehen, sagt Sozialamtsleiter Michael Lehnen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Projekt umsetzen.“