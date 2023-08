Die Vikunjas haben Nachwuchs

Die Jungtiere sind schon auf der Wiese im Wuppertaler Zoo zu sehen. Auch die Pinguine erwarten Nachwuchs.

Wuppertal. Nach einer Tragzeit von 11 Monaten wurde jüngst ein Vikunja-Jungtier geboren. Bereits am Tag der Geburt stand das kleine Kamel auf seinen langen Beinen und lief mit der Herde mit. Während seine Eltern sich lieber im trockenen Unterstand aufhielten, lag das Jungtier häufig im Regen auf der Wiese. Durch sein dichtes, weiches Fell ist es gut vor der Witterung geschützt.

Vikunjas sind die kleinsten Vertreter der Familie der Kamele und leben in den südamerikanischen Anden in Höhen von bis zu 5000 Metern. Als Anpassung an das Leben in extremer Höhe haben Vikunjas ein außerordentlich großes Herz. Sie leben in Haremsgruppen, die aus einem Hengst und mehreren Stuten mit ihrem Nachwuchs bestehen.

Im Grünen Zoo Wuppertal leben nun vier Vikunjas: Ein Hengst, zwei Stuten sowie das gestern geborene Jungtier, dessen Geschlecht noch nicht bekannt ist. Ihre weitläufige Anlage teilen sie sich mit Darwin-Nandus und Großen Maras.

Pinguine erwarten Nachwuchs

Auch bei den Pinguinen besteht Hoffnung auf Nachwuchs. Bei den Königspinguinen werden aktuell gleich vier Eier ausgebrütet. Königspinguine legen ihr einzelnes Ei nicht in ein Nest, sondern bebrüten es auf ihren Füßen. Um das Ei warm zu halten, wird es mit einer Hautfalte am Bauch bedeckt. Männchen und Weibchen wechseln sich beim Brüten ab. Ihre Brutgebiete sind ganzjährig eisfreie Sand- oder Kiesstrände auf den Inselgruppen rund um die Antarktis.

Die vier brütenden Königspinguine stehen direkt an der großen Scheibe der Gemeinschaftsanlage, in der auch Eselspinguine zu Hause sind. Um das Ei auf den Füßen der Pinguine zu entdecken, braucht man etwas Glück. Nur wenn die Hautfalte angehoben wird oder das Ei vorsichtig zu den Füßen des Partners gerollt wird, ist es zu sehen. Die Brutpaare werden die Eier für 51 bis 56 Tage auf den Füßen tragen.