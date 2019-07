Drogenplantage mitten in Wuppertal

Großeinsatz an der Gathe

+ © Andreas Fischer An der Gathe findet ein größerer Polizeieinsatz statt. © Andreas Fischer

WUPPERTAL In einem Mehrfamilienhaus an der Gathe wurde eine Cannabis-Plantage entdeckt. Die Wuppertaler Polizei konnte Drogen, erntereife Pflanzen und Setzlinge sicherstellen.

Nach vorangegangenen Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag eine Altbauwohung in einem Wuppertaler Mehrfamilienhaus an der Gathe durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete zuvor ein Richter die Durchsuchung der Räume an.

Wie die Ermittler mitteilten, waren Beamte der Kriminalpolizei und Experten der Spurensicherung gegen 13 Uhr vor Ort. Sie sicherten eine Wagenladung mit Säcken und Kartons voller Beweismittel - darunter mehrere Dutzend erntereife Cannabispflanzen sowie eine noch größere Menge an Setzlingen. Zudem hat die Polizei umfangreiche Ausrüstung zur Pflege und Aufzucht der Cannabispflanzen gefunden. In der Wohnung hatten die Züchter zwei Gewächshäuser mit Entlüftungssystem eingebaut. Die Ermittlungen dauern an. red