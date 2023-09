Wuppertaler Ladenlokal wird in Berlin versteigert

Auch für ein Kiosk kann geboten werden.

Von Laura-Jane Walzel

Wuppertal. Bei der Herbst-Auktion des Berliner Immobilienauktionshauses Deutschland am 14. September kommen auch zwei Immobilien aus Wuppertal unter den Hammer. Beide stehen in derselben Wohnanlage. Das Auktionshaus hat von den privaten Eigentümern den Auftrag erhalten, ein großes Ladenlokal und den Kiosk am Röttgen in Uellendahl-Katernberg zu versteigern.

„Beim ersten Objekt handelt es sich um ein großes Ladenlokal mit etwa 260 Quadratmeter Nutzfläche, das aus zwei Einheiten zusammengelegt wurde“, sagt der Geschäftsführer und Grundstücksauktionator Matthias Knake. „Besonders interessant ist hier das zusätzlich nochmals rund 100 Quadratmeter große Lager mit direkter Zufahrt von der Tiefgarage.“ Zum zweiten Objekt sagt der Berliner Auktionator: „Nur in dieser Gewerbeeinheit, die insgesamt etwa 105 Quadratmeter groß ist, darf für die gesamte Wohnanlage ein Kiosk betrieben werden, das macht diese Einheit besonders attraktiv.“

Das Mindestgebot in der Auktion für das große Ladenlokal, inklusive Lager und einem Tiefgaragenplatz, liegt bei 69 000 Euro (zuzüglich der Provision), bei dem Kiosk beginnt die Auktion bei 45 000 Euro (zuzüglich Provision). Die Objekte werden einzeln und mit dem jeweiligen Mindestgebot in der Auktion aufgerufen. „Und wichtig für alle potenziellen Bieter: Unsere Mindestgebote sind zuschlagsfähig, so dass immer ‚Schnäppchen’ beim Erwerb zum Mindestgebot möglich sind“, betont Matthias Knake.

Eine Teilnahme an der Auktion am 14. September ist nach Voranmeldung bequem auch als Telefon- oder Onlinebieter oder mit einem schriftlichen Bietungsauftrag möglich, eine persönliche Teilnahme im Berliner Auktionssaal ist somit nicht erforderlich, aber natürlich möglich.

Die Exposés mit allen Unterlagen zum jeweiligen Objekt und zur Auktion können direkt beim Auktionshaus angefordert werden: Tel. 030.200034690 oder per E-Mail. Nähere Informationen zur Auktion und den Objekten erhalten Interessenten online.

