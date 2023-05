Wuppertaler Elefant Tooth hat sich in den Niederlanden gut eingelebt

Wuppertal. Der ehemalige Wuppertaler Elefantenbulle Tooth hat sich in seiner neuen Heimat im Ouwehands Dierenpark Rhenen in den Niederlanden gut eingelebt. Das teilte jetzt der Zoo mit, der den Erfolg an den ersten Deckversuchen des Afrikanischen Elefanten festmacht. In Rhenen gab es für den 30-jährigen Elefantenbullen ein Wiedersehen mit den drei Afrikanischen Elefantenkühen Aja, Duna und Tembo, mit denen er bereits von 2007 bis 2019 in dem niederländischen Tierpark zusammenlebte. Als Tooth vor vier Jahren in den Grünen Zoo Wuppertal kam, hatte er bislang noch nicht für Nachwuchs gesorgt. Inmitten der Wuppertaler Elefantenherde entwickelte er sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem erfahrenen Zuchtbullen.