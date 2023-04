Wuppertaler bei Motorradunfall schwer verletzt

Blaulicht

Ein 22-jähriger Wuppertaler ist am Sonntag mit seinem Motorrad gestürzt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Wuppertal. Ein Motorradfahrer aus Wuppertal ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit anderen Motorradfahrern in Olpe unterwegs. In einer Linkskurve stürzte zunächst ein 44-jähriger Wuppertaler, bevor auch der 22-Jährige zu Fall kam und sich dabei laut Polizei schwerste Verletzungen zuzog. Der Mann kam ins Krankenhaus. mr