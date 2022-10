Zwei Wohnhäuser brennen in Wuppertal - Feuerwehr steckt in zugeparkten Straßen fest

Die Helfer mussten zwei Mal in die Elberfelder Südstadt ausrücken. Einmal kamen sie erst mit Verspätung an und mussten Bewohner über eine Drehleiter retten.

Wuppertal. In der Nacht zu Mittwoch hat es in Wuppertal gleich zwei Mal in Wohnhäusern gebrannt. Gegen 0.15 Uhr schlugen Flammen aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Belle-Alliance-Straße in der Elberfelder Südstadt.

Zwei Bewohner mussten mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden, denn das Treppenhaus war bereits voller Rauch, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte wären eigentlich schneller vor Ort gewesen, doch wegen zugeparkter Zufahrtsstraßen und Kreuzungsbereiche kamen die Helfer erst mit Verzögerung an.

Gegen 1:30 Uhr dann schon der nächste Einsatz. An der Viehhofstraße - ebenfalls in der Elberfelder Südstadt - brannte das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner waren in ihren Wohnungen geblieben und hatten die Wohnungstüren geschlossen gehalten. So drangen keine giftigen Dämpfe in die Wohnungen.