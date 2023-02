Zwei Autos krachen auf Kreuzung zusammen

Unfall

+ © Christian Beier (Symbol) Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. © Christian Beier (Symbol)

Zwei Pkw sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wuppertal auf der Blankstraße Ecke Augusta Straße im Kreuzungsbereich kollidiert. Beide Autos wurden zum Totalschaden.

Wuppertal. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kollidierten zwei Pkw in einem Kreuzungsbereich in Wuppertal-Elberfeld miteinander. Beide Fahrzeuge wurden im Zuge dessen so stark beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Die Fahrer der Fahrzeuge wurden nicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte es sich um ein Vorfahrtdelikt handeln. Im Kreuzungsbereich der Blankstraße und der Augustastraße kollidierten eine Mercedes-Limousine und ein Kleinwagen miteinander. Im Zuge dessen kam der Mercedes erst an einer Hauswand beziehungsweise dem Treppenbereich eines an der Straße gelegenen Hauses zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren ein Totalschaden und konnten die Fahrt nicht fortsetzen. Einsatzkräfte der Polizei sicherten den Unfallort und gaben ihn schnell wieder frei. Eine Sperrung musste nicht vorgenommen werden.