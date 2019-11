Weihnachtsmarkt in Elberfeld bekommt eine Schlittschuhbahn

Weihnachten

WUPPERTAL Die Schlittschuhbahn kommt auf den Kirchplatz. Auch für den Döppersberg gibt es in Sachen Weihnachtsmarkt Pläne.

Der Weihnachtsmarkt in Elberfeld startet am 25. November und wird auch eine Schlittschuhbahn im Angebot haben. Ein Wunsch, den in der Vergangenheit immer wieder Wuppertaler geäußert hatten. Details zum Markt verriet Thomas Schütte, Geschäftsführer der Grandezza Entertainment GmbH, die in diesem Jahr im Auftrag der Orion GmbH erstmals die Ausrichtung übernimmt, am Mittwochabend in der Bezirksvertretung Elberfeld. Dort kamen die Pläne gut an, die Lokalpolitiker sparten – vor allem wohl auch wegen der eher dürftigen Märkte in den vergangenen Jahren – nicht mit Vorschusslorbeeren. Tenor: „Wir freuen uns drauf.“

Die 150 Quadratmeter große Eisbahn wird auf dem Kirchplatz stehen.

Der Aufbau des Marktes, so heißt es auf der Homepage, soll in der kommenden Woche starten. Die Buden stehen vom 25. November bis 23. Dezember. Bewusst habe man auf eine Verlängerung über Weihnachten hinaus verzichtet, so die Organisatoren. Deshalb heißt der Markt auch nicht mehr wie in der Vergangenheit Lichter-, sondern Weihnachtsmarkt. Wobei Schütte selbst den Begriff „Eis“ vermied. Denn aufgebaut werden wird eine Kunststofffläche mit einer Art synthetischem Eis, die praktisch ohne Energie auskomme. In der jetzigen Zeit das richtige Zeichen, bekräftigte der Geschäftsführer. Die jetzige Lösung sei wesentlich umweltfreundlicher. Und auch wenn es kein richtiges Eis sei, erreiche man etwa 85 Prozent der Geschwindigkeit, so Schütte. Die Bahn werde vor allem für Kinder ein Anziehungspunkt, ist er überzeugt. „Und der Kirchplatz ist auch ein schöner Platz dafür“, betonte Schütte, der das Areal an der Citykirche als wichtigen Bestandteil des Weihnachtsmarktes sieht. Dort wird zukünftig der bei vielen Wuppertalern beliebte Glühwein-Stand der Lions aufgebaut.

Am Döppersberg soll ein Dorf mit Gastronomie entstehen. Neu bespielt wird in diesem Jahr auch der Platz am Döppersberg. Ein Weihnachtsdorf mit Schwerpunkt Gastronomie und Handel wird vor dem Hauptbahnhof und Primark entstehen, unter anderem mit einer der schönsten Buden des Hamburger Weihnachtsmarktes: Der Glühweinspeicher steht diesmal in Elberfeld. Ausgeschenkt wird erstmals auch in Pfandbechern mit Schwebebahnmotiv. Der Clou: Besucher können ihn in Elberfeld erwerben und in Barmen auf dem Markt wieder abgeben — oder eben umgekehrt. /red