Wuppertal war für Jörg Knörs Karriere entscheidend

Der Parodist Jörg Knör unternahm eine Zeitreise in seine Vergangenheit – von Lemmy's Künstlertreff bis zum Scarpati.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Neben dem Werther Brunnen steht ein Mann. Auch wenn die Fußgängerzone in Barmen rappelvoll ist, fällt er in der Menge sofort auf. Nicht, weil er besonders gekleidet wäre – weißes Sakko, blaue Jeans. Sondern weil es Jörg Knör ist. Ob es an der roten Brille liegt oder vielleicht daran, dass 43 Jahre Bühnenerfahrung eine Präsenz schaffen, die auch im Alltag wirkt, lässt sich noch nicht erschließen. Jörg Knör ist Parodist, Komiker, Filou und Musiker. Mit seiner Ehefrau Kerstin begab sich der gebürtige Wuppertaler auf eine Reise durch seine Vergangenheit.

„Ich habe in Wuppertal alles gelernt, was für meine Karriere entscheidend war“, sagt der 63-Jährige, der in Ronsdorf aufwuchs und am Kothen zur Schule ging. „Man erinnert sich an alles, was man zum ersten Mal gemacht hat. Deshalb ist Wuppertal die Stadt meiner Lebenspremieren.“ Erster Auftritt, erste Liebe, erste eigene Wohnung an der Westkotter Straße. Um einen Überblick zu gewinnen, steigen wir an der Werther Brücke in die Schwebebahn und fahren Richtung Sonnborn. Knör hat für sich und seine Frau, mit der er seit 2014 verheiratet ist, einen Tisch im „Scarpati“ reserviert. Das Restaurant ist seit Jahrzehnten eine der ersten Adressen in Wuppertals Gastronomie und hat für den Künstler eine besondere Bedeutung. Aber die verrät er noch nicht.

„Der Wuppertaler ist echt. Er mag knorzig erscheinen, aber das, was er sagt, meint er eins zu eins. Im Grunde ist er ein zugewandter Mensch.“

„Je älter man wird, umso mehr kommt die Vergangenheit ins Spiel, umso mehr wird mir klar, dass viele Vorlieben und Eigenschaften, die ich habe, hier angelegt wurden“, sagt Knör und blickt aus dem Fenster. Seine ersten Auftritte hatte er im Jugendorchester sowie in den 70er-Jahren in „Lemmy’s Künstlertreff“, einer Kneipe gegenüber dem Schauspielhaus an der Kluse. Wandlungsfähigkeit bewies er damals schon, denn dort trat er als Travestiekünstler auf: Zarah Leander, Marlene Dietrich. Die Kostüme lieh er sich aus dem Fundus des Opernhauses, an dem die Schwebebahn gerade vorbeizieht.

Dann folgte die Tingelei. Mit Zwillingsbruder Jens als Techniker und Manager. Diskotheken nachts um zwölf, Karneval, Schützenverein, Rex-Theater. Es geht am Hauptbahnhof entlang. Das neue Primark-Gebäude interessiert ihn gar nicht, vielmehr der Bahnhof selbst. Knör fährt gern mit der Bahn. Schließlich ist er auf Tournee. Im sogenannten Biographical „Der Mann, der Inge Meysel war“ spielt er sein Leben nach. Wahre Geschichten. Voller Humor, aber mit einem philosophischen Kern. Die Bahnmitarbeiter haben es ihm besonders angetan. Für sie zeichnet er persönliche Karikaturen – zumal Zeichnen sein erstes Steckenpferd war. Er illustrierte Speisekarten, etwa für die „Safari Lodge“ auf Lichtscheid und Werbeanzeigen für Schloss Lüntenbeck. „Manchmal gab es 300 Mark dafür.“ Damit kam auch der Wendepunkt in seinem Leben: „Ich habe mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und wollte Grafiker werden“, erinnert er sich. Die Uni Wuppertal hatte am Standort Haspel gerade den Studiengang Kommunikationsdesign eröffnet. Doch der Professor, der seine Mappe begutachtete, lehnte ihn ab. „Meine Karriere begann erst dadurch, dass er mir die Tür zugeschlagen hat. Sonst hätte ich nie den Mut aufgebracht, meine Auftritte als Komiker zum Beruf zu machen.“

Auf der Comedy-Bühne greift er auch zum Saxophon

Nächste Station: Hammerstein. Über 74 Treppenstufen geht es von der Kaiserstraße hoch zum Goetheplatz. Luft hat er dafür genug, schließlich spielt der 63-Jährige Saxophon, Oboe, Klarinette – und manchmal auch Blockflöte. Dann taucht die Villa auf. Im Scarpati an der Scheffelstraße wird er überschwänglich begrüßt. Es dauert keine zwei Minuten, da hat er im Foyer das Personal als Publikum gewonnen. Hier, in den Räumen des Traditionsrestaurants, schließt sich ein Kreis: Denn eines Tages, bei einem Besuch in Wuppertal, saß dort ebenfalls der einstige Professor zu Tisch, der ungewollt Knörs Karriere ebnete. „Ich habe den Kellner gefragt, welchen Wein er trinkt und gesagt: Stellen Sie ihm zwei Flaschen hin mit einem schönen Gruß von Jörg Knör. Vielleicht weiß er, warum.“

Auch am heutigen Abend kommt eine Flasche Wein zum Einsatz, jedoch ganz ohne kritischen Unterton. Während der Kellner die Gläser mit Eiswürfeln auf Temperatur bringt, zieht der Mann der tausend Stimmen ein Resümee: „Ich erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens – und das habe ich vor allem meiner Frau zu verdanken.“

Kerstin greift liebevoll seine Hand. Dann wird es still. Die Sonne strahlt durch das Fenster auf Knörs Gesicht und für einen Moment sieht man nicht den Künstler, den Entertainer oder den Medienprofi, sondern den Menschen. Jörg Knör, geboren am 17. Juli 1959 in Wuppertal. „Am liebsten würde ich den kleinen Jörg von damals an die Hand nehmen, mit ihm durch die Stadt gehen, an allen Stationen vorbei, die mich geprägt haben, und ihm sagen: Zweifle nicht, es ist alles gut gelaufen.“

Zur Person

Jörg Knör lebte nach seiner Zeit in Wuppertal 20 Jahre in Köln. Seit elf Jahren ist Hamburg sein Zuhause. 2022 nahm er an der SAT.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Die Herausforderung habe ihn von der Vorstellung kuriert, das Fernsehen schaffe noch relevante Aufmerksamkeit. Neben seinem biografisch geprägten Programm „Der Mann, der Inge Meysel war“ ist er auch mit „Old school ... aber geil!“ unterwegs.

