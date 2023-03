Versuchtes Tötungsdelikt - Mordkommission ermittelt

Einsatz

+ © Roland Keusch Einsatz von Polizei und Rettungskräften. © Roland Keusch

Wuppertal. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem lebensgefährlichen Angriff in Wuppertal. Nach Angaben der Polizei ist am Mittwoch auf der Schleswiger Straße gegen 15.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand auf einen 34-Jährigen eingestochen worden.

Nach ersten Erkenntnissen der eingerichteten Mordkommission gab es im Vorfeld der Tat eine verbale Auseinandersetzung mit einer größeren Personengruppe. Die Verdächtigen flüchteten nach dem Angriff in der Elberfelder Nordstadt. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei suchte am Donnerstagnachmittag mit Hund im Bereich der Friedrichstraße nach Spuren. Dabei kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0202/2840