Drei neue Dauerleihgaben im Skulpturenpark

57 Kunstwerke stehen jetzt in Tony Craggs' Wuppertaler Ausstellungsgelände.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Die bläulich gefärbte Bronze-Figur ist drei Meter hoch und wuchtig. Der Mann mit eckiger Kappe wirkt mit seinen vielen groben Kerben und Ecken wie aus Holz geschnitzt. Er sitzt auf einem Hocker, eine Hand an die Schläfe zur Denkerpose à la Rodin gelegt, die Füße stecken in Plateauschuhen. „Volk, Ding, Zero“ hat Georg Baselitz seine Skulptur genannt. Nun steht sie in einer kleinen Lichtung im oberen Bereich des Skulpturenparks Waldfrieden. Und regt sofort zur Diskussion an, bei der Mann nicht gut wegkommt. Dass der weltbekannte Künstler seine erste Außenskulptur 2009 für das Kloster Dalheim geschaffen hat und durch einen Schmerzensmann in der Lausitz inspiriert wurde, ist wohl eher wenigen bekannt.

+ „3 Gurken“ von Erwin Wurm © Michael Mader

Wurm macht Gurken zum Kunstobjekt

„Volk, Ding, Zero“ ist eine von drei Dauerleihgaben, die gerade im Park neu aufgestellt wurden. So dass dieser nun sechs zählen kann – zusammen mit denen von Moore, Miró und Schütte. Die Neuen stammen von einem Sammler aus Istanbul. Von Erwin Wurm gibt es noch „3 Gurken“, die dieser 2012/13 aus Bronze fertigte. Die menschengroßen, grünlich patinierten Arbeiten ähneln ihren natürlichen Vorbildern und bilden, auf ihren Spitzen stehend, ein Spalier an einem der Wege im oberen, südöstlichen Parkbereich. In Sichtweite zwei Skulpturen von Tony Cragg und William Tuckers schwarze „Eve“. Der für seinen hintergründigen Humor bekannte Österreicher Wurm machte nicht zum ersten Mal den Alltagsgegenstand Gurken zum Kunstobjekt.

„Tongue“ heißt die organisch anmutende Edelstahl-Arbeit von Not Vital aus 2010 – die Rinderzunge ist Leitmotiv des Schweizer Künstlers, er fertigt sie immer wieder in verschiedenen Dimensionen und Materialien an. Die nach obenhin immer schmaler werdende, 5,20 Meter hohe Stele ist sein erstes Kunstwerk in Waldfrieden. Sie spiegelt ihre Umgebung und bildet auf der oberen Lichtung des Parks in Sichtweite der dritten Ausstellungshalle mit zwei Arbeiten von Cragg und einer von Tucker ein wunderbares harmonisches Ensemble.

57 Skulpturen bevölkern nun den 14 Hektar großen Park. Der obere Erweiterungsbereich ist mittlerweile integriert, einzelne Arbeiten zogen an eine andere Stelle. Die vor zwei Jahren nach Borkenkäfer-Befall gefällten Fichten wurden durch Neuanpflanzungen klimaresistenter Bäume ersetzt, die neuen Lichtungen zur Nutzung neuer Ausstellungssituationen genutzt, neue Wege angelegt. 2023 war bislang nicht so trocken wie die Vorjahre, aber, so Geschäftsführer Michael Mader, die Buchen leiden. Experten sagen, der Wald werde lichter werden, was bei der dichten Bepflanzung aber keine raschen Maßnahmen erfordern würde. Einmal im Monat wird der Zustand geprüft. Nicht zuletzt wegen der Sicherheit der Besucher. Vor diesem Hintergrund begrüßt Mader Stürme, „weil dann der Park geschlossen wird und runterfällt, was runterfallen muss, ohne dass Menschen gefährdet werden“.

Deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren

+ Georg Baselitz' „Volk Ding Zero“. © Michael Mader

Positiv entwickeln sich die Besucherzahlen, deren Rückgang in der Pandemie weniger gravierend ausfiel, da die Objekte auch draußen stehen, Waldfrieden nicht auf seine drei Hallen angewiesen ist. Nur die sich rasch ändernden Auflagen im zweiten Coronajahr verunsicherten und verursachten eine Delle. 2023 läuft bislang alles bestens, freut sich Mader: Etwa 15 000 Besucher schauten sich die Ausstellungen des Von der Heydt-Museums und Jaana Casparys in den Hallen an, die beide im August enden. „Deutlich mehr als in den Vorjahren.“

Derweil strebt die Vorbereitung der großen Sammlungsshow zum 15-jährigen Bestehen des Parks ihrem Abschluss entgegen. Knapp 130 Werke (Skulpturen, Malereien, Zeichnungen, Druckgrafiken und Fotoarbeiten) besitzt Waldfrieden, eine Auswahl wird vom 2. September bis 8. Oktober alle drei Hallen bespielen. „Home Game“ bietet ein Wiedersehen mit seltener gezeigten Arbeiten und Publikumslieblingen. Und dient der Cragg-Foundation zugleich als Bestandsaufnahme. Ein musikalisches Jubiläumsprogramm, das in das Multiphonics-Festival (27. September bis 1. Oktober) eingebettet ist, ist ebenfalls geplant.

Anschließend wird der Düsseldorfer Konzeptkünstler Mischa Kuball eine kinetische Arbeit im Außengelände zeigen, die gerade im Dunkeln zur Geltung kommt. Und die einen Bezug zu seiner Lichtkunst-Installation „MetaLicht“ herstellt, die er 2012 zum 40. Geburtstag der Bergischen Universität schuf. Erweiterte Öffnungszeiten im Winter sind vorgesehen. Und 2024? Gesetzt ist der britische Bildhauer Anthony Caro, verrät Mader. Weitere Namen seien im Gespräch.

skulpturenpark-waldfrieden.de