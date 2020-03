Wuppertal setzt erneut Blitzer auf A 46 ein

Verkehrssicherheit

+ © dpa Ein ähnlicher Starenkasten steht im Baustellenbereich der Brücke Westring. © dpa

Wuppertal. Die Stadt Wuppertal hat erneut einen Blitzer auf der A 46 im Baustellenbereich am Westring stationiert – diesmal in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Die Maßnahme hatte Stadtsprecher Thomas Eiting bereits angekündigt, ohne ein genaues Datum zu verkünden. Jetzt ist der Blitzer wieder im Einsatz. Zuletzt stand er an der Linderhauser Straße in Nächstebreck. Innerhalb eines halben Jahres hatte er dort 9094 Mal ausgelöst. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 78 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern.

Der stationäre Blitzer war bis März 2019 rund neun Monate auf der A 46 im Baustellenbereich am Westring im Einsatz, wo er 24 668 Mal auslöste und der Stadt Bußgelder in Höhe von insgesamt 1 080 400 Euro in die Kasse spülte. gob