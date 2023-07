„Ich war nie der Mensch für einen Plan B“

Der gebürtige Wuppertaler Musiker Tim Kamrad geht im September auf seine erste Europa-Tournee.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Tim Kamrad liegt im Bett. Neben ihm schlafende Frauen, Männer, Finger, die sanft über die Bettdecke streichen. In dieser vieldeutigen Szenerie singt der 26-Jährige davon, lieber einschlafen zu wollen, als sich zu verlieben. Eine Chance dazu hat er nicht, denn auf einmal tanzt eine Meute feierwütiger Gäste durch das Schlafzimmer, das sich als Club offenbart.

Mit dem Lied „I believe“ schaffte der gebürtige Wuppertaler im vergangenen Jahr den Durchbruch im Musikgeschäft. Das dazugehörige Video wurde bislang acht Millionen Mal bei Youtube aufgerufen und 2022 in Deutschland zum meistgespielten Radiosong. Nachdem im Juni sein Album „Not good at playing love songs“ mit sechs Titeln erschien, geht Tim Kamrad ab September auf seine erste Europa-Tournee.

Seine Familie stammt aus Polen, Wuppertal sei der erste Ort gewesen, an dem sie in Deutschland heimisch wurde. Ein Großteil seiner Familie wohnt noch in seiner Geburtsstadt. Kamrad selbst lebte die ersten drei Jahre hier, bevor die Familie nach Velbert-Langenberg zog; dort ist der 26-Jährige zu Hause.

Der Künstler möchte nahbar bleiben

Mitte Juni stand er noch beim Festival „Barmen geht live“ auf der Bühne, ein Erlebnis, das er als „hammermäßig“ beschreibt. Videos zu drehen, „macht Bock, aber Konzerte zu geben, ist das Größte“. Gerade kommt er aus Bremen, wo er beim Festival „Breminale“ auf der Bühne stand. Oder besser gesagt: hüpfte – und die Menge sprang mit. Dynamik und ein positives, unbefangenes Gemüt sind neben seiner Brille und der markanten Stimme seine Markenzeichen. „Auch wenn mein Weg über Hindernisse geht, ist es möglich, ihn zu genießen“, sagt Kamrad. „Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, kann das Leben schön sein, so wie es ist.“ Er sei ein Mensch, der mit einem Lächeln durchs Leben geht – „und wenn diese Botschaft durch meine Songs rüberkommt und dafür sorgt, anderen Impulse für einen besseren Tag zu vermitteln, ist das total schön“.

So befasst sich eine seiner aktuellen Singles, „Feel Alive“, mit erwachtem Selbstvertrauen und dem Moment, in dem eine Last von der Schulter fällt. Zudem sei ihm wichtig, als Künstler eine Nahbarkeit zu besitzen: „Ich favorisiere nicht den abgehobenen, von Klischees besetzten Superstar, der sich für etwas Besseres hält.“ Selbst wenn er wie vergangene Woche ein Video in Paris dreht oder für ein Showcase nach Los Angeles fliegt – in den sozialen Medien postet er auch mal kuriose Videos mit seiner Oma, im Zug oder am Drive-in-Schalter.

Die Musik selbst begleitet ihn schon, seit er fünf Jahre alt ist; damals erhielt er seinen ersten Gitarrenunterricht. Er sang im Schulchor, favorisierte in seiner Jugend die Beatles und Prince. „Außerdem war ich ein unfassbar großer AC/DC-Fan“, erzählt er. „Da habe ich vor einem Konzert mal acht Stunden in der Schlange ausgeharrt, um einmal in der ersten Reihe stehen zu können. Das war das lauteste Konzert, das ich je erlebt habe.“

Sein Ziel: Songs zu schaffen, die auch nach 20 Jahren immer noch gespielt werden

Dass die Musik selbst für ihn zum zentralen Element seines Lebens werden würde, war unverkennbar, wie er es schildert. „Ich war nie der Mensch für einen Plan B. Ich konnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen als Musik und habe das deshalb auch nie angezweifelt.“ Musiker zu werden, sei keine geschäftliche Entscheidung gewesen. „Ich bin nicht aus Gründen des Erfolgs und des Geldes wegen in die Musik eingetaucht, sondern weil es mir Spaß macht und ich darin aufgehe.“ Trotz der grenzüberschreitenden Wahrnehmung seiner Arbeit sieht er sich immer noch als Newcomer. Natürlich sei es ein Anliegen, Songs zu schaffen, die auch in 20 Jahren und darüber hinaus gehört werden – wie „Billie Jean“ von Michael Jackson oder „Hey Jude“ von den Beatles. „Aber das kann man nicht vorhersehen.“

Klar sei jedoch: „Es wird Zeiten geben, in denen die Aufmerksamkeit durch das Publikum weniger wird, aber auch Phasen, in denen man wiederkommt.“ Dabei spielt auch das erarbeitete Selbstbewusstsein eine Rolle. „Ich sage immer: Lieber ein Flop mit einer Sache, die ich aus eigener Entscheidung in Gang gesetzt habe, als ein Hit, der mir aufgedrückt worden ist.“

Tournee

Am Sonntag, 23. Juli, ist Tim Kamrad beim „Deichbrand Festival“ in Cuxhaven zu Gast, am 16. September beim Festival „Glücksgefühle“ auf dem Hockenheim-Ring, unter anderem mit Sarah Connor, Clueso und Wincent Weiss. Im September geht er auch auf Europa-Tournee. Start ist am 10. September in Wien, weitere Stationen sind unter anderem Frankfurt, Berlin, Budapest, Amsterdam und Prag.