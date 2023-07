Vom kulturellen Handabdruck einer Tanz-Performance

Szene aus „L’Œil, l’oreille et le lieu” – die Produktion eröffnet das Festival „Fragile“ am 20. September.

Festival „Fragile“ vom 20. September bis 1. Oktober in Wuppertal. Das steckt hinter dem Konzept des Festivals.

Wuppertal. Tanz bewegt – physisch und psychisch. Er durchleuchtet kritisch das eigene Vorgehen und reflektiert, wie die Gesellschaft den Klimawandel doch noch aufhalten kann. So bewegt Tanz Körper, Geist und Themen im Sinne einer besseren Zukunft. Bettina Milz, die die Vorlaufphase des Pina Bausch Zentrums leitet und den Auftrag hat, ein Tanzzentrum der Zukunft vorzubereiten, baut in der Veranstaltungsreihe „under construction“ das Thema Nachhaltigkeit ein. Vom 20. September bis 1. Oktober nimmt „Fragile“, Internationales Festival für junges Tanz-Musik-Theater, das Thema und sich selbst unter die Lupe.

Den Anfang machte die ehemalige Tanztheater-Intendantin Bettina Wagner-Bergelt, die im Mai 2022 Tanzperformances, Musik, Installationen oder Filme und Gesprächsrunden mit dem Thema Klimawandel verknüpfte. Ihr zur Seite viele lokale Akteure: Fridays for Future, Wuppertal Institut, Utopiastadt, Börse, Insel/Kultur im Ada, Talbuddeln, Oper, Bob Campus, Swane Café, Junior Uni, Loch, Dach der Stadt, Alte Feuerwache, Mobile Oase, Kulturkindergarten, Kunststation Bahnhof Vohwinkel, Färberei.

Festival soll Erfahrungsraum für Jugendliche öffnen

Bettina Milz und ihr Team waren zuletzt im Juni in einem Workshop nachhaltiger Szenografie auf den Grund gegangen. Mit „Fragile“ wird nun die Jugend adressiert – erneut in Kooperation mit dem Wuppertal Institut und Fridays for Future, erneut gefördert durch das Programm Zero der Kulturstiftung des Bundes.

„Fragile“ – zerbrechlich, zart ist die Welt, ist die Zukunft der Menschheit. Die UN hat 17 Nachhaltigkeitsziele verabschiedet, von der Priorität der Armutsbekämpfung über Bildung bis zu Ökologie. So soll das Festival „einen Erfahrungsraum für Jugendliche und für die uns umgebenden Themen der Nachhaltigkeit“ öffnen. Indem es mit den Mitteln von Tanz und Performance die Widersprüche greifbar und unterschiedliche Blickweisen möglich macht. Kritisch und ermutigend.

Den Auftakt macht ein Tanz- und Filmprojekt

Bis Ende März konnten Interessierte sich mit ihren Projekten (einschließlich Nachhaltigkeitskonzept) bewerben, bis Ende Mai suchte eine Jury (Melanie Zimmermann, Tobias Staab, Fridays for Future Wuppertal, und Bettina Milz) sieben Produktionen aus, die nationale und internationale Initiativen, Produzenten und Künstler eingereicht hatten.

Den Auftakt macht „l’œil, l’oreille et le lieu“ von Michèle Noiret. Ihr Tanz- und Film-Projekt will die Faszination für das Wunder der Welt der Insekten einerseits und den Kummer, den Ärger angesichts ihres drohenden Verschwindens andererseits teilen. „Die Choreografie ist vom fantastischen Universum der Insekten inspiriert, ihrer Komplexität, dem Rhythmus, der Fremdheit und Haltung ihrer Bewegungen.“ Weitere Arbeiten folgen, die sich um klimaneutrale Produktion und den kulturellen Handabdruck der Performances drehen. Indem sie fragen, wie klimaneutrale Produktionsformen und neue Ästhetiken einer Nachhaltigkeit in den Stücken für junge Menschen umgesetzt wurden, wie die Bühne zu einem Experimentierfeld für das Thema Nachhaltigkeit werden kann oder welche besondere Kraft die unterschiedlichen Formate haben, um globale Empathie zu entwickeln.

Gezeigt werden die Stücke im und um das Schauspielhaus (künftiges Pina Bausch Zentrum). mws

under-construction-wuppertal.de

pinabauschzentrum.de