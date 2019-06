Räuber verliert bei Überfall Kleidung

Blaulicht

WUPPERTAL Bei einem Überfall auf der Straße Schwarzbach in Wuppertal hat der Täter ein Handy erbeutet, verlor aber einen Teil seiner Kleidung.

Es war am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr, als ein 29-Jähriger auf der Straße Schwarzbach in Wuppertal überfallen wurde. Das berichtete die Polizei am Freitag. Ein Mann habe sich dem 29-Jährigen genähert und ihm das Handy weggenommen. Als sich der 29-Jährige wehrte, habe der Täter einen Teil seiner Oberbekleidung verloren, sei aber mit seiner Beute in Richtung Berliner Platz weggelaufen. red

Der Räuber soll etwa 30 Jahre alt sein, schwarze Haare und eine dunklere Hautfarbe haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.