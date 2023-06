Mit einer 100-Kilo-Hantel ins Himalaya

Wuppertal. Produzent Sascha Gottschalk arbeitete als Tourguide. Jetzt nahm der Wuppertaler eine Filmcrew mit ins Gebirge für den Dreh einer Youtube-Serie.

Von Alexandra Dulinski

Drei Klimazonen. 16.000 Stufen. Ein Work-out auf 4130 Metern im Himalaya-Gebirge. Mit im Gepäck: eine 100 Kilogramm schwere Hantel. Und die gilt es, über acht Tage auf die Spitze des Gebirges zu bringen. Der „Iron Summit“ ist die Herausforderung für fünf Protagonisten, die im Mittelpunkt einer sechsteiligen Youtube-Serie stehen. Hinter der Idee steckt der Wuppertaler Produzent Sascha Gottschalk. 15 Tage lang sind er, seine Crew und die fünf Protagonisten, bestehend aus Fitness-Influencern und TV-Persönlichkeiten, durch das Himalaya-Gebirge in Nepal marschiert.

Die Idee zu der Challenge kam dem 43-jährigen Wuppertaler bereits 2016. Er versteht sich als Ideenschmied. Als Tourguide führte Gottschalk Touristen durch das Gebirge, begleitete sie schon in der Vorbereitung auf den anstrengenden Trip. Mit einem teilnehmenden ehemaligen Kraftdreikämpfer scherzte er: „Eigentlich müssten wir mal eine Hantel auf die Spitze bringen. Wir haben angestoßen und darauf getrunken“, berichtet Gottschalk. Doch die Idee war da.

Eigentlich sollte sie dann zum Konzept für eine Fitnessgruppe werden, hinter der verschiedene Fitnessstudios stehen. Doch dann kam die Pandemie und alles anders. Für Sascha Gottschalk wurde der Iron Summit zum ersten eigenen Youtube-Projekt, hatte er bisher vor allem Filme für Marken produziert.

Alles, was undurchsichtig ist, zog ihn bei seinen Reisen an

Doch warum gerade der Himalaya? „Ich hatte schon immer diesen Challenge-Gedanken und wollte in exotische, gefährliche Gebiete reisen“, sagt Gottschalk. Der Nahe Osten, Marokko, Tansania, Ghana, Burkina Faso – „alles, was etwas undurchsichtiger ist“, sagt er.

In den Bergen Nepals wurde er zum Adventure Guide. „Da wurde ich erstmals für mein Hobby bezahlt“, erinnert er sich. Für HD+ arbeitete er an verschiedenen Formaten, bis er 2016 seine eigene Produktionsfirma gründete. „Wir haben uns darauf spezialisiert, die exotische Auslandskulisse zu nutzen, um Social-Media-Inhalte zu kreieren.“

Das Ziel war also gesetzt: „Wir drehen die höchste Trainingseinheit der Welt“, sagt Gottschalk. Der Clou: Die fünf Protagonisten müssen ihre Hantel selbst den Himalaya hinaufschleppen. Dabei durchquerten sie drei Klimazonen, vom Dschungel bei 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit über felsige Ebenen bis hin zur Gletscherzone mit Minusgraden. „Jeder, der sich im Trekking auskennt, wird fragen: Wie wollt ihr das machen?“, sagt Sascha Gottschalk und rechnet vor: Normalerweise sind nicht mehr als 15 Kilogramm Gepäck empfohlen, wenn man rund 3000 Stufen in etwa fünf Stunden steigt.

Auch für Profisportler ist der Aufstieg eine wahre Herausforderung

Die Protagonisten waren mit 30 bis 40 Kilogramm Gepäck unterwegs, die 100-Kilogramm-Hantel musste auseinandergenommen auf die fünf Personen aufgeteilt werden. Fiel ein Teilnehmer aus, mussten die anderen sein Gepäck übernehmen. Insgesamt stiegen sie 16.000 Stufen an acht Tagen. Der „Hell Day“, der „Höllentag“, war gleich der erste Tag der Tour – er dauerte 14 Stunden. „Es ging über kniehohe Stufen aus Matsch, Wurzeln und Schlamm.“

+ Der Iron Summit führt die Protagonisten durch drei Klimazonen. Auf über 4000 Metern gilt es, eine „ultimative Challenge“ zu bestehen. © Max Muench

Zwar lief die Gruppe in den acht Tagen „nur“ 70 Kilometer – aber durch unwegsames Gelände bergauf, bergab. „Es führt kein gerader Weg hinauf, man muss immer wieder bergab gehen. Wenn man gerade erst einen Berganstieg geschafft hat, ist das zermürbend“, weiß der 43-Jährige. Der höchste Berg in Deutschland sei vergleichbar mit dem, was man im Himalaya an einem Tag an Höhenmetern zurücklege. „Obwohl die Protagonisten Profisportler sind, war das deren größte Herausforderung“, so Gottschalk. Und wer muskulös ist, habe einen Nachteil: Muskeln verbrauchen Energie und Sauerstoff – beides Dinge, die in solchen Höhenlagen rar sind.

Die eigentlichen Helden sind die Crew-Mitglieder

Doch auch, wenn am Ende die fünf Protagonisten in der Youtube-Serie zu sehen sind: Die eigentlichen Helden sind die Crew-Mitglieder, sagt Sascha Gottschalk. Rund 40 Kilo Gepäck hatte jeder der sieben Kameramänner zu tragen – Festplatten, Laptops, Kameras, Ladegeräte und Co. Jeder Kameramann bildete ein Dreierteam mit einem Sherpa, der sich um das Gepäck kümmerte, und einem Tourguide, „damit der sich bloß nicht verläuft“, sagt Gottschalk.

Wenn es für die Protagonisten um 4 Uhr in der Nacht losging und der Tag um 21.30 Uhr endete, sei es für die Crew doch noch deutlich härter gewesen. „Um 3.30 Uhr sind sie aufgestanden, haben zum Teil nur drei oder vier Stunden geschlafen. Jede halbe Stunde ging der Wecker, damit die Batterien an der Steckdose gewechselt werden können. Die Daten mussten jeden Abend gesichert und die Speicherkarten freigeräumt werden“, sagt Gottschalk.

Der Dreh ist auch nicht ganz ungefährlich

Die Crewmitglieder wanderten die 16.000 Stufen ebenfalls mit hoch, filmten, mussten die Protagonisten wieder einholen, wach sein, Gespräche einfangen und kreativ sein. Eine Höchstleistung für Nicht-Profisportler. Und nicht ganz ungefährlich: „Wir mussten mehrfach Lawinen ausweichen, haben uns in Büschen versteckt und sind um unser Leben gerannt“, berichtet er.

Sascha Gottschalk hofft, dass sich die Strapazen gelohnt haben. Denn noch befindet sich die Serie im Schnitt. Ab dem 18. Juni wird die Serie auf Youtube ausgestrahlt.

Youtube-Serie

Die sechsteilige Serie soll ab Sonntag, 18. Juni, auf dem Youtube-Kanal von Iron Summit zu sehen sein. Zu den fünf Protagonisten gehören die Fitness-Influencerinnen Viktoria Fischer und Kathrin Kunz, Ex-Bachelorette-Teilnehmer Tim Stammberger, der Bachelor 2021 Niko Griesert und Bodybuilder Paul Unterleitner.

ironsummit.de

