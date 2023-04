Klimaneutral: Ministerium erteilt Zusage für Zoo-Modellprojekt

Wuppertal. Was bisher noch in keinem deutschen Zoo gelungen ist, soll in Wuppertal klappen: Mit fast 4,4 Millionen Euro fördert der Bund ein Modellprojekt, mit dem die Energieversorgung für den Grünen Zoo so umgestellt werden soll, dass dieser in Zukunft weitestgehend klimaneutral betrieben werden kann. Nun kam die offizielle Förderzusage des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.