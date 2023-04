Messerattacke in Elberfeld: 23-Jähriger erleidet Schnittwunde im Gesicht

Der Verdächtige sitzt nach der Tat am Montagabend in Wuppertal in Untersuchungshaft.

Wuppertal. Bereits am Montagabend ist es in der Elberfelder Innenstadt zu einer mutmaßlichen Messerattacke gekommen. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung am Donnerstagmorgen.

Der Mitteilung zufolge hat ein 23-Jähriger in einer Auseinandersetzung mit einem 21-Jährigen eine schwere Schnittverletzung im Gesicht erlitten, die „mutmaßlich“ durch ein Messer entstanden sei. Bevor das Opfer, das eine lange und tiefe Schnittwunde in einer Gesichtshälfte davontrug, schwer verletzt ins Krankenhaus kam, hatte er seinen 21-jährigen Bekannten am Flussufer nahe der Wesendonkstraße getroffen,

Der 21-jährige Tatverdächtige war zunächst vom Tatort geflüchtet, konnte aber noch in der Nacht festgenommen werden. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der dringende Tatverdacht lautet schwere Körperverletzung. Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.