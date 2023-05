Männer gehen mit Axt und Messer auf Autofahrer los

Wuppertal. Die Polizei suchte die Tatverdächtigen mit einem Hubschrauber.

Von Daniel Neukirchen

Auf der Amselstraße am Wuppertaler Sedansberg ist es am Montagabend zu Szenen wie aus einem TV-Krimi gekommen. Mindestens vier Männer sollen mit ihren Autos ein weiteres Auto eingekeilt haben. Dann sollen sie ausgestiegen sein und mit Waffen wie Messern und einer Axt das fremde Fahrzeug malträtiert haben. Bereits beim Stoppen des Autos soll es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, berichtet die Polizei.

Zeugen meldeten den Vorfall der Behörde, weil sie glaubten, Schüsse gehört zu haben. Das konnte die Polizei allerdings bislang nicht bestätigen. Womöglich hörten die Anrufer die Schläge auf das Auto.

Die Angreifer stiegen schließlich in ihre Fahrzeuge und flüchteten. Die mutmaßlichen Opfer türmten zu Fuß. Am Dienstagmorgen konnte die Polizei noch keine Auskunft darüber geben, wie viele Menschen in dem zerstörten Auto saßen und ob diese verletzt wurden.

Die Polizei fahndete nach den Tätern auch mit einem Hubschrauber. Einer der Flüchtigen hatte auf der Opphofer Straße in Elberfeld einen Autounfall und wurde nach kurzer Flucht zu Fuß gefasst. Insgesamt klickten noch am Abend bei vier Verdächtigen die Handschellen. Zu den Hintergründen des brutalen Angriffs ermittelt die Polizei noch.