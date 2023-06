Wuppertaler Kult-Kiosk kommt ins Museum

Das Büdchen in Barmen war das Letzte seiner Art.

Von Marvin Rosenhoff

Wuppertal. Auf den ersten Blick ist die Geschichte des kleinen Kiosks am Alten Markt eine Geschichte des Niedergangs. Denn das Mini-Büdchen, das jahrelang am Durchgang zur Bushaltestelle am Steinweg stand, ist seit vergangenem November weg – abtransportiert mit einem Lkw zu einem Schrottplatz in Schwelm. Dabei war das winzige Verkaufshäuschen nicht einfach nur irgendein Kiosk, sondern der letzte echte Magli-Kiosk in Wuppertal und damit gleichzeitig einer der letzten seiner Art in ganz Deutschland.

Genau diese Besonderheit hat jetzt das Haus der Geschichte in Bonn auf den Plan gerufen. Dort bereichert der Kiosk seit Anfang vergangener Woche die Sammlung des Museums. Denn auf den zweiten Blick ist der kleine Kiosk aus Barmen ein echtes Kulturdenkmal und steht für den wirtschaftlichen Aufschwung der Bundesrepublik in den 60er- und 70er-Jahren.

„Die nicht-betretbaren Kioske vom Hersteller Magli kamen in den Sechzigern auf. Sie stammen ursprünglich aus Italien und sind somit auch ein Sinnbild des zusammenwachsenden Europas in dieser Zeit“, sagt Manfred Wichmann, Sammlungsleiter des Bonner Museums. Das Büdchen symbolisiere dabei nicht nur die Modernisierung der deutschen Innenstädte, sondern stehe auch sinnbildlich für die schwindende Not der Nachkriegsjahre. „Wenn wir Einblicke in das Alltagsleben der Menschen in einer bestimmten Epoche gewinnen wollen, sind Kioske ganz wichtige Zeitzeugen“, so Wichmann.

Den Hinweis, dass der alte Kiosk auf einem Schrottplatz gelandet war, habe das Museum von einem Heimatkundler erhalten. Daraufhin habe man seinen Zustand überprüft und das Büdchen mit einem Schwertransporter kurzerhand nach Bonn befördert, sagt Wichmann. „Andere Häuser konnten das nicht leisten und in dem Fall ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Denkmal bewahrt wird.“ Als Nächstes stehe die Recherche zur Geschichte des Kiosks an. „Wir werden nun den Kontakt zu den Herstellern und der Betreiberfamilie suchen.“

Den Kiosk zog die Stadt aus dem Verkehr

Die zeigt sich vom Verbleib ihres Kiosks im Museum zwar erstaunt. Allerdings sei es nie ihr Wunsch gewesen, ihn überhaupt aufzugeben, erzählt Hasan Kücük, der das Büdchen gemeinsam mit seiner Familie über zehn Jahre an verschiedenen Standorten rund um den Alten Markt betrieben hat. Dass er den Kiosk abgeben musste, habe er der Stadt zu verdanken. Und wenn der 73-Jährige davon erzählt, schwingt Ärger mit. „Die Verwaltung teilte uns Anfang letzten Jahres plötzlich mit, dass die Abstände zu den umliegenden Gebäuden aus Brandschutzgründen nicht ausreichend seien und der Kiosk wegmüsse“, sagt er. „Dabei stand der Kiosk schon so lange an seinem Platz, ohne dass es jemanden gestört hat.“ Einen alternativen Standort habe die Stadt auch nicht anbieten können, so dass die Familie sich nach einigen rechtlichen Querelen mit der Verwaltung genötigt sah, den Kiosk auf den Schrott bringen zu lassen. „Wir mussten sogar noch 700 Euro für den Transport bezahlen, weil niemand den Kiosk haben wollte“, sagt Kücük. Die Stadt sieht das freilich anders.

Dass der Kiosk an seinem letzten Standort am Steinweg Feuerwehrzufahrten und Lieferwege versperrt habe, sei schon länger ein Problem gewesen, sagt Ulrike Schmidt-Keßler vom Presseamt der Stadt. „Das sollte von vorneherein nur eine Übergangslösung sein, der Kiosk war dort mehr oder weniger nur geduldet.“ Zudem habe die Stadt sich darum bemüht, das Häuschen unter Denkmalschutz zu stellen. In der Zwischenzeit sei der Kiosk dann aber auf Geheiß der Besitzer auf den Schrott gewandert, so Schmidt-Keßler.

Hasan Kücük betreibt seit wenigen Wochen wieder einen Kiosk in Barmen. Nur wenige Hundert Meter vom Standort des alten entfernt. Dass er sich seinen ehemaligen Arbeitsplatz demnächst im Bonner Haus der Geschichte anschauen kann, ist aber unwahrscheinlich. „Bislang ist nicht geplant, den Kiosk aus Wuppertal auch auszustellen“, sagt Sammlungsdirektor Wichmann. „Ein Museum sammelt in erster Linie, um die Dinge zu bewahren.“ Es sei jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Kiosk an ein anderes Museum ausgeliehen und dort gezeigt wird, so Wichmann.