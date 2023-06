„Klimakleber“ trainieren im AZ

Wuppertal. Die „Letzte Generation“ bereitet sich nicht nur auf Straßenblockaden mit Klebstoff vor.

Von Tiziana Schönneis



Viele nennen sie die „Klimakleber“, Bundeskanzler Olaf Scholz hält ihre Aktionen für „völlig bekloppt“: Die „Letzte Generation“ sorgt an vielen Orten für Aufsehen mit polarisierenden Protestaktionen. Auch in Wuppertal formiert sich derzeit eine eigene Ortsgruppe, erste Vorträge und ein Protestmarsch wurden bereits durchgeführt. Wer einen Schritt weiter gehen und Teil einer Straßenblockade sein will, der soll zunächst an einem Training der Gruppe teilnehmen. „Es soll dazu dienen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine informierte Entscheidung darüber treffen können, ob und in welcher Form sie sich an der Bewegung und an den Protesten beteiligen wollen“, erklärt Jana Reeders, Teil der Ortsgruppe. Zum ersten, gut sechsstündigen Workshop in Wuppertal konnten Interessierte sich einfach anmelden.



Und so wartet Tina Rieck, ebenfalls Teil der Ortsgruppe, an einem Samstagvormittag im Eingangsbereich des Autonomen Zentrums (AZ) auf diejenigen, die sich für den Workshop angemeldet hatten. Nach etwa einer halben Stunde ist klar, dass die übrigen Angemeldeten wohl nicht mehr kommen werden, der Workshop fällt somit offiziell aus. Damit nicht alles umsonst war, schlägt Rieck vor, die geplanten Inhalte einmal gemeinsam durchzugehen und vielleicht auch die eine oder andere Übung auszuprobieren. In einem bequem eingerichteten Backstage-Raum des AZ gibt es Einblicke in die Workshop-Unterlagen. „Wir steigen immer mit einer Vorstellungsrunde ein“, erklärt Rieck. Es soll ein sicherer Raum geschaffen werden, denn die Proteste können stressig und emotional belastend sein, darauf wolle das Training vorbereiten.



Zentrales Thema seien außerdem die sechs Werte der Bewegung, insbesondere Gewaltfreiheit, womit nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch sprachliche Gewalt gemeint ist. Das Gemeinschaftsgefühl hat für die Bewegung eine große Bedeutung. „Ich achte auch darauf, dass jeder Pausen macht. Viele neigen dazu, sich zu verausgaben, weil sie denken, nicht genug gemacht zu haben“, erläutert Rieck das Rollenverständnis der „Bienenkönigin“.



Die „Bienenkönigin“ koordiniert die Aktion

Von den Werten ausgehend wird es dann schon recht konkret. Wie ist eine Straßenblockade genau organisiert? Die „Bienenkönigin“ koordiniert die Aktion und übernimmt die Verantwortung für alle teilnehmenden „Bienen“. Mit der Presse kommuniziert ausschließlich die „Pressebiene“. Eine „Ticker-Hummel“ steht unbeteiligt am Straßenrand und sorgt für den Informationsfluss innerhalb der Gruppe. Durch verschiedene praktische Übungen, wie das Visualisieren einer Sitzblockade oder im Rollenspiel mit anderen Teilnehmenden, versucht der Workshop zu vermitteln, wie die Realität als Aktivist aussehen könnte.



Es ist nur ein kleiner Punkt auf der Agenda, viel kleiner als erwartet, aber natürlich geht es auch um das Thema „Festkleben“. „Wenn du willst, könntest du das mit Festkleben jetzt auch mal ausprobieren. Ich habe alles dabei.“ Die Frage kommt nicht unerwartet und löst dennoch direkt etwas Nervosität aus. Mit Sekundenkleber und Speiseöl zum Ablösen, bewaffnet wird kurzerhand der Zeigefinger am Boden fixiert. Was nur wenige Sekunden braucht, um wirklich feste zu kleben, benötigt deutlich mehr Zeit und einiges Fingerspitzengefühl, um es schmerzfrei zu lösen. Das ist im Wesentlichen auch der Zweck der Aktion: die Räumung einer Straßenblockade über einen möglichst langen Zeitraum zu erstrecken. Das erzeugt nicht nur großen Aufwand für die Polizei, sondern häufig auch viel Wut bei ausgebremsten Autofahrenden. Dem Grundsatz der Gewaltfreiheit folgend müssen die Aktivisten den Unmut über sich ergehen und sich im besten Fall nicht in hitzige Diskussionen verstricken lassen.



Die nötige Gelassenheit kann der Workshop nicht vollständig vermitteln, aber zumindest ein paar rhetorische Techniken mit an die Hand geben, um die Stimmung beim Gegenüber nicht weiter anzuheizen. Ein aufgebrachter Autofahrer wolle nicht unbedingt hören, was der Grund für die Aktion sei. „Da hilft es zum Beispiel auch, um Erlaubnis zu fragen, ob man erklären darf, warum wir das gerade machen“, führt Rieck eine Möglichkeit aus, mit den Reaktionen als Aktivist umzugehen.

Polizei

Wenn es zu einer Blockade kommen sollte, ist die Polizei vorbereitet, sagt Sprecher Andreas Reuter. Im Bergischen Städtedreieck habe man sich mit dem Thema befasst, als die „Letzte Generation“ Anfang des Jahres ankündigte, ihre Aktionen auf das Bundesgebiet auszuweiten. „Wir haben Speiseöl besorgt und die Streifenwagen damit ausgestattet. Wenn sich jemand zum Beispiel auf der B7 oder der Gathe festkleben sollte, sind wir ausgerüstet, um schnell reagieren und ihn von der Straße lösen zu können.“