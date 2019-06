Wuppertal: Kein Verbot für Diesel

Verkehr

Stadt argumentiert mit A 46. Hersteller seien in der Pflicht.

Wuppertal. In Stuttgart werden demnächst bei besonders starker Luftverschmutzung bestimmte Dieselautos aus der Stadt verbannt. Auch in Wuppertal verursachen die Abgase von Dieselfahrzeugen schlechte Luft – aber anders als in Stuttgart. Deshalb hält Wuppertals Verkehrs- und Umweltdezernent Frank Meyer nichts von Fahrverboten für Dieselautos. Anders als in Stuttgart ist nicht Feinstaub das Problem in Wuppertal, sondern Stickstoffdioxid. Ob deshalb Fahrverbote möglich sind, muss das Bundesverwaltungsgericht klären. Noch gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob ein Diesel-Fahrverbot rechtens ist.

Gegen Fahrverbote hat sich unter anderem der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Spiecker ausgesprochen. Davon wären vor allem Handwerksbetriebe betroffen. Dezernent Meyer sieht die Autoindustrie in der Pflicht, sauberere Autos zu bauen. Und: „Die A 46 führt direkt durch die Stadt. Ich glaube nicht, dass die Stickoxide an der Leitplanke haltmachen.“ Die Stadt habe mit dem Lufteinhalteplan bereits eine Menge für bessere Luft getan, unter anderem schafften Stadtwerke, AWG und ESW modernste Fahrzeuge an. red