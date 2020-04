Jugendliche finden Frauenleiche am Wupperufer

Mordkommission ermittelt

In Wuppertal ist an der Hünefeldstraße eine stark verletzte Frauenleiche gefunden worden.

Wuppertal. Am Sonntagabend ist an der Hünefeldstraße eine Frauenleiche am Wupperufer aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnisse wies die Leiche massive Kopf- und Rückenverletzungen auf. Jugendliche hatten den leblosen Körper in einem Gebüsch entdeckt. Die Polizei und der herbeigerufene Rettungsdienst konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Eine Mordkommission ist wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens eingerichtet worden. Im Laufe des Ostermontags werden weitere Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft erwartet. red