Hupkonzerte, Jubel und Straßensperren in Elberfeld nach Marokko-Sieg

Als Marokko in Katar über den Sieg gegen Spanien jubeln konnte, startete auch in Wuppertal ein Freudenfest der marokkanischen Fans.

Marokko siegt gegen Spanien - und Fans in Wuppertal feiern stundenlang mit. Die Polizei musste den Verkehr regeln und Straßen sperren.

Wuppertal - neuk- Marokkanische Fußball-Fans reagierten auf den Einzug ihrer Fußball-Nationalmannschaft ins Viertelfinale der WM in Wuppertal mit viel Jubel, der unter anderem in der Elberfelder Innenstadt lautstark zu hören war.

Die Polizei musste den Verkehr regeln und Straßen sperren. Zeitweise waren nach dem Spiel ab etwa 19 Uhr die Neumarktstraße und die Morianstraße aus Richtung Bundesallee dicht. Es kam zu Staus auf der B7.

Am Rande des Jubels passierte nach Angaben der Polizei auch ein Verkehrsunfall, der aber nichts direkt mit einem Autokorso zu tun hatte.

Keine Straßen-Feiern in Solingen und Remscheid

Ein Sprecher der Polizei sagte unserer Zeitung: „Die ganzen Feierlichkeiten konzentrieren sich auf die Elberfelder Innenstadt. In Barmen ist nichts, ebenso wie in Remscheid und Solingen.“ Verkehrlich sei die Lage insgesamt „nicht so toll“ gewesen. Teilweise waren auch Busspuren blockiert. Gegen 21.15 Uhr lösten sich die Feierlichkeiten auf und der Verkehr floss wieder normal. Die Polizei hat nach ersten Angaben keine Anzeigen geschrieben.



Mehr Blaulicht-News aus dem Bergischen finden Sie hier.