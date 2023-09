Wuppertal hat den beliebtesten Zoo in NRW

Wuppertal. Das Reiseunternehmen „Holidu“ hat die beliebtesten Zoos in Deutschland miteinander verglichen und bewertet. Der Grüne Zoo Wuppertal schneidet dabei mit Platz 4 in Deutschland als „bester Zoo“ in Nordrhein-Westfalen ab und ist gleichzeitig der kinderfreundlichste des gesamten Rankings. Familien zahlen hier mit Abstand den niedrigsten Eintrittspreis für ihre Kinder. Untersucht wurden die 25 beliebtesten Zoos und Tierparks in ganz Deutschland.