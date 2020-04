Feuerwehr rückt zu zwei Bränden gleichzeitig aus

Blaulicht

+ © Tim Oelbermann Das Feuer in Buchenhofen war schnell gelöscht. © Tim Oelbermann

Anwohner in Buchenhofen hatten die Feuerwehr wegen starken Rauchs alarmiert. Zeitgleich brannte es am Samstagmittag in Ronsdorf.

Wuppertal. Zu zwei Bränden wurde die Feuerwehr in Wuppertal am Karsamstag fast zur gleichen Zeit alarmiert: Gegen 16 Uhr alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte zum Rutenbecker Weg: Sie hatten starken Rauch wahrgenommen. Zunächst ging die Feuerwehr von einem Waldbrand aus. Vor Ort stellten sie jedoch ein Feuer auf einem Privatgelände fest. Das Feuer war nach etwa 90 Minuten gelöscht.

Etwa zeitgleich wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Ronsdorf an der Straße Rädchen Ecke Talsperrenstraße gerufen. Hier hatte ein Bauer Grünabfälle verbrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mit. Der Brand war schnell gelöscht. red