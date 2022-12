Feuerwehr rückt zu Brand in Wohngebäude aus

Wuppertal. Am späten Mittwochabend, 7. Dezember, um kurz vor 23 Uhr kam es zu einem großen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Wuppertal-Ronsdorf. Wie zunächst bekannt wurde, war den Einsatzkräften ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet worden. Daraufhin rückten mehrere Löschzüge von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zur Erbschlöer Straße aus, darunter auch zwei Drehleitern.