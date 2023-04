Baum kippt auf Straße - Spielzeug für die Elefanten

Ein mächtiger Baum stürzte am Samstag in Barmen auf die Straße und ein geparktes Auto. Die Feuerwehr rückte mit Motorsägen an - stand aber vor einem Problem.

Ein scheinbar normaler Einsatz der Feuerwehr mit einem ziemlich ungewöhnlichen Ende.

Wuppertal. Dass mitten im Wohngebiet ein großer Baum mitten auf die Straße stürzt, ist an sich schon spektakulär. Was aber danach mit dem Baum geschah, dürfte ziemlich einzigartig sein.

Was war geschehen? Am Samstag gehen 16 Uhr war der mächtige Baum auf die Gronaustraße in Wuppertal-Barmen gekippt, beschädigte dabei ein geparktes Auto und die Straßenbeleuchtung. Die Feuerwehr rückte mit Motorsägen aus, um die Straße wieder frei zu machen.

+ Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz nahm die Lieferung der Feuerwehr Wuppertal erfreut an - Amtshilfe der etwas anderen Art innerhalb von Wuppertal. © Tim Oelbermann

Die Frage: Wohin mit all den Ästen und Grünschnitt? In der engen Wohnbebauung jedenfalls war kein Platz. Rasch stellte die Feuerwehr Kontakt zum Grünen Zoo Wuppertal her. Zoodirektor Dr. Arne Lawrenz nahm die ungewöhnliche Spende gern an: „Wir freuen uns natürlich sehr über eine solche Lieferung der Feuerwehr, für die Elefanten ist besonders die Rinde ein nahrhaftes Futter, das verbleibende Holz eher ein Spielzeug“, erklärte der Zoodirektor.

Die 31-jährige Leitkuh Sabie nahm sich bei der Lieferung umgehend einen Ast und kam mit dem fast vierjährigen Nachwuchs „Gus“ neugierig aus ihrem Unterschlupf. to/red