Wuppertal erteilt Becherpfand Absage

Mehrweg

+ © Andreas Fischer Achim Brand vom Café du Congo ist selbst tätig geworden und hat Mehrwegbecher eingeführt. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Rathaus: Eigenes Pfandsystem ist zu teuer. Stattdessen soll ein Wuppertal-Becher eingeführt werden.

Von Eike Rüdebusch

Eigentlich prüft die Stadt noch, ob sie ein Pfandsystem für Kaffee-Mehrwegbecher umsetzen und einführen kann. Eigentlich. Denn die Idee ist nach Aussage der lokalen Greenpeace-Gruppe schon gestorben, bevor sie vorgestellt werden konnte. Ein Pfandsystem für die Coffee-to-go-Behälter, wie von der SPD im Umweltausschuss gefordert und nach eigener Aussage von Greenpeace initiiert, sei nicht umsetzbar.

Greenpeace bezieht sich auf eine E-Mail von Anga Zehnpfennig aus dem Ressort Umweltschutz der Stadt. Sie schrieb am 2. Juni: „Eine Pfanderhebung wird aus verschiedenen Gründen, etwa zu hohem Arbeits- und Kostenaufwand für alle Beteiligten, zum jetzigen Zeitpunkt für nicht umsetzbar gehalten.“ Stadtsprecherin Martina Eckermann bestätigt das auf Anfrage. Die Stadt könne keine Logistik bereitstellen, um die Becher zu verteilen.

Stattdessen, so die Mail von Anga Zehnpfennig weiter, soll „ein eigener Wuppertal-Becher gestaltet werden, der, begleitet von einer breiten Werbekampagne, Wuppertalern und Wuppertal-Interessierten angeboten werden wird“.

Für Greenpeace ist das eine überraschende „generelle Absage“ an die Idee, so Pressesprecher Ralf Weyer, nachdem es eigentlich positive Zeichen gegeben habe. Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) habe beim jährlichen Treffen mit den Umweltgruppen Interesse bekundet und es habe ein Sondierungstreffen mit Vertretern des Umweltamts und von Wuppertal Marketing gegeben.

Einwegbecher sind ein größeres Problem als Plastiktüten

Der Umweltausschuss hatte im Februar den Prüfungsauftrag für ein Mehrwegsystem an die Verwaltung gegeben – in der Sitzung im September soll das Ergebnis vorgestellt werden. Wegwerfbecher für Heißgetränke gelten als ein größeres Umweltproblem als Plastiktüten. Dagegen hat etwa Freiburg ein städtisches Pfandbecher-System eingeführt, das als Grundlage für den Prüfauftrag genutzt wurde. Dort haben sich 72 Verkaufsstellen auf freiwilliger Basis dem System angeschlossen – als die Idee im November 2016 realisiert wurde, waren es nur 14, sagt Dieter Bootz von der Stadt Freiburg.

Das hätte sich auch Christine Scheible von Greenpeace gewünscht. Aber die von der Stadt vorgeschlagene Alternative eines Wuppertal-Bechers ist für sie keine Alternative: „Ein Kauf-Mehrwegbecher ist bestenfalls die halbe Lösung. Coffee-to-go wird im Vorübergehen und spontan gekauft: Wer denkt dabei schon daran, einen eigenen Mehrwegbecher einzupacken? Auch stärkt ein Pfandbecher das Prinzip der Wiederverwendbarkeit. Die Leihbecher sind ständig im Umlauf, während eigene Becher oft nutzlos verstauben.“

Auch fragt Scheible nach dem Sinn eines Kauf-Bechers. Davon gebe es genug, das Angebot sei vielfältig. Der Umweltnutzen eines weiteren Bechers zum Kaufen sei also voraussichtlich gering, sagt sie. Für sie ist das vor allem eine verpasste Chance: „Für Wuppertal wäre es eine einmalige Gelegenheit, als erste Kommune in NRW mit einem zentralen Pfandsystem an den Start zu gehen.“

Dass die Nachfrage da ist, zeigt das Düsseldorfer Start-up Cupforcup, das schon das Café du Congo und das Café Cup mit Pfandbechern ausstattet und auf Facebook ankündigt, dass weitere Unternehmen einsteigen werden. Gefertigt werden die Becher von einer Solinger Firma.

Bettina Brücher (Grüne), Vorsitzende des Umweltausschusses, möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen und das Ergebnis der Prüfung im September abwarten. Aber sie frage sich schon, was es bringt, einen Becher, aber kein Pfandsystem einzuführen. Sie habe die Hoffnung, dass ein System herauskomme, das Sinn mache. Die Stadt kündigt derweil an, die Prüfung fortzuführen, um ökologisch nachhaltige Becher anbieten zu können – die vielleicht von Cupforcup angeboten werden.