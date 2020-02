Ersatzbus fällt kurz vor Wuppertal aus - Passagiere auf A46 gestrandet

Zwischen Haan-Ost und Sonnborn

+ © Tim Oelbermann Auf der A46 mussten die rund 50 Fahrgäste etwa eine Stunde lang verharren. © Tim Oelbermann

Auf der Fahrbahn verharrten rund 50 Fahrgäste etwa eine Stunde, bis ein Ersatzbus vor Ort war.

Wuppertal. Am Wochenende ist der Bahnverkehr am Wuppertaler Hauptbahnhof eingestellt worden. Für etwa 50 Passagiere kam am späten Sonntagabend ein Aufenthalt mitten auf der Autobahn hinzu.

Fahrgäste eines Schienenersatzverkehr-Busses bemerkten gegen 23.20 Uhr auf der A 46 zwischen Haan Ost und dem Autobahnkreuz Sonnborn eine starke Rauchentwicklung aus dem Gelenkbus. Umgehend stoppte der Fahrer den Wagen und rief die Feuerwehr. Ein Großaufgebot aus Solingen und Wuppertal rückte daraufhin zur Autobahn aus; schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Ein technischer Defekt am Motor hatte die Rauchentwicklung verursacht.

Die Polizei begleitete den Bus in den abgesperrten Baustellenbereich, die Fahrgäste wurden anschließend hinaus gebeten. Auf der Fahrbahn verharrten die rund 50 Fahrgäste etwa eine Stunde, bis ein Ersatzbus vor Ort war und die Passagiere an ihr Ziel brachte. Der defekte Gelenkbus wurde abgeschleppt. Zwischenzeitlich war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt.

Bahnkunden mussten von Freitag, 31. Januar, bis Montagmorgen, 3. Februrar, mit massiven Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Arbeiten an Oberleitungen und Bahnsteigen war der Bahnverkehr am Hauptbahnhof Wuppertal eingestellt worden. mars/to/gf