Wuppertal: Eine Tote nach Brand in Wichlinghausen

Feuerwehreinsatz

An der Schäferstraße in Wuppertal war gegen 4.30 Uhr in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen, dabei kam eine Person ums Leben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wuppertal. Zu einem folgenschweren Brand ist es am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in an der Schäferstraße in Wichlinghausen gekommen: Eine Frau verstarb an den Folgen, wie die Polizei bestätigt.

Warum das Feuer in dem Einfamilienhaus ausgebrochen war, steht noch nicht fest. „Die Ermittlungen dauern an“, so ein Sprecher. Ein Mann musste verletzt ins Krankenhaus. Der Einsatz war laut Feuerwehr gegen 6.30 Uhr beendet. est