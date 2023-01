Drei Verletzte bei Unfall auf A 46

Im Berufsverkehr

+ © Andreas Kratz (Symbol) Laut Polizei wurden drei Personen verletzt. © Andreas Kratz (Symbol)

Zwei Autos stießen zusammen. Die Polizei musste die Fahrzeuge abschleppen lassen.

Wuppertal. Auf der A46 in Wuppertal sind am Montagmorgen um kurz vor 7 Uhr zwei Autos kurz vor der Ausfahrt Varresbeck in Fahrtrichtung Düsseldorf zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei drei Beteiligte verletzt.

Da der Unfall auf dem dritten Fahrstreifen der Abfahrt passiert war, konnte der Verkehr weiterhin zweispurig verbleiben. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. neuk