Zum Erhalt des historischen Ortskerns können Bürger Stellung nehmen

Wuppertal. Die Satzung zum Denkmalschutz soll endlich gültig werden.

Von Martin Gehr

Der Entschluss, den historischen Ortskern von Wuppertal-Cronenberg unter Denkmalschutz zu stellen, geht in die nächste Runde. Die sogenannte Denkmalbereichssatzung ist vom 12. Juli bis 14. August im Barmer Rathaus öffentlich einsehbar. Damit sie gültig werden kann, muss sie nun erneut ausgelegt werden; die Bürger dürfen Stellungnahmen dazu einreichen.

Die Satzung wurde im Juni vom Stadtrat verabschiedet. Wie Bezirksbürgermeisterin Miriam Scherff mitteilt, wird die Stadtverwaltung nach der Sommerpause eine aktualisierte Fassung zur Diskussion in die verschiedenen Gremien einbringen. „Dieses Vorgehen war ein Kompromiss, damit wir endlich eine gültige Satzung haben und nicht noch Monate darauf warten müssen. Die Alternative wäre gewesen, dass diese Anfang September vom Rat beschlossen worden wäre und frühestens im Herbst hätte offengelegt werden können.“ Das fand die Bezirksvertretung Cronenberg indiskutabel „und wurde glücklicherweise gehört“.

„Das muss für Eigentümer mit Zuwendungen finanzierbar sein“

Verbunden mit einer Gestaltungssatzung, soll das Verfahren den Ortsteil „in seinem historischen und gestalterischen Zusammenhang“ und damit sein Erscheinungsbild schützen, heißt es in der Satzung. Sie wird künftig vorschreiben, wie vor allem Fassaden, Fenster, Eingangstüren, Garagentore, Dächer und Vorgärten in einem definierten Bereich ausgeführt sein dürfen, was sowohl für Umbauten als auch Neubauten gilt. Dabei muss auch auf technische Einrichtungen wie Photovoltaikanlagen und Satellitenschüsseln geachtet werden.

Rainer Widmann, Sprecher für Stadtentwicklungspolitik der Grünen, begrüßt die Entscheidung: „Ich finde es dem eher kleinstädtischen Ortsbild angemessen, wenn dieser charakteristische bergische Stil durch die Satzung für die Zukunft fixiert und damit auch für künftige Generationen erhalten werden kann und damit erlebbar bleibt“, sagt er. „Auch um eine Eigenständigkeit zu gewährleisten.“ Cronenberg könne damit auch eine gewisse Strahlkraft über den Stadtteil hinaus entwickeln. Dies müsse jedoch für die Hauseigentümer, gegebenenfalls mit Zuwendungen, finanzierbar sein und dürfe diese nicht überfordern.

Zunächst sollte der Denkmalschutz bereits Ende Mai wirksam werden, doch wenige Wochen zuvor wurde der Beschluss aufgrund einer Großen Anfrage der FDP-Fraktion vertagt. Sie hatte unter anderem moniert, dass die Satzung etwa die genaue Farbgebung für Hausfassaden und Fensterrahmen vorgebe und Solaranlagen nur auf nicht sichtbaren Flächen installiert werden dürfen. Mit der Vertagung verschob sich gleichzeitig die Schutzwirkung, die nun erst im Laufe des zweiten Halbjahres in Kraft treten kann.

Grund ist auch das neue Denkmalschutzgesetz, das im April 2022 für Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde. „Dadurch haben sich die rechtlichen Grundlagen geändert“, erklärt Thomas Eiting, Pressesprecher der Stadt Wuppertal. „Für das Denkmalschutzgesetz NRW fehlen hinreichende Überleitungsvorschriften, wodurch Rechtsunsicherheit besteht, ob das mit altem Recht begonnene Verfahren zur Unterschutzstellung des Ortskerns von Cronenberg nach neuem Recht beendet werden darf.“ Auf Anraten der Oberen Denkmalbehörde und um die Rechtskraft der Satzung nicht weiter zu verzögern, werde die Denkmalbereichssatzung nun nach neuem Recht abermals beschlossen, so Eiting.

Die Unterlagen sind während der Dienststunden im Ressort Bauen und Wohnen bei der Unteren Denkmalbehörde einsehbar, montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr. Die Räume der Behörde befinden sich im Gebäude Große Flurstraße 10. Alternativ steht die Satzung auch im Internet zur Verfügung. Dort ist auch der genaue Geltungsbereich einsehbar, der ungefähr zwischen Ehrenmal, Holzschneiderstraße, Solinger Straße und Unterkirchen liegt.