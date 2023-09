Chemische Reaktion in Apotheke: Drei Personen in Klinik

Arbeitsunfall

Im Arbeitsraum einer Wuppertaler Apotheke kam es zu einem Arbeitsunfall. Drei Menschen wurden am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht.

Wuppertal. In einer Apotheke in Wuppertal hat eine chemische Reaktion einen größeren Gefahrguteinsatz ausgelöst. Als die Feuerwehr am Dienstagabend eintraf, befanden sich elf Menschen in den Räumen, die über Atemreizung klagten. Alle wurden von Rettungskräften untersucht, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Beim Umfüllen geringer Mengen an Chemikalien sei es am Dienstagabend zu einer Reaktion gekommen, bei der Rauch freigesetzt wurde. Schadstoffmessungen ergaben, dass keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren. Kurze Zeit später sei in dem Arbeitsraum erneut ein auffälliger Geruch wahrgenommen worden. Eine erhöhte Schadstoffkonzentration konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, ein Mülleimer wurde vorsorglich luftdicht verpackt. -dpa-

Blaulicht-Meldungen